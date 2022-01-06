Есть много рецептов карамельного попкорна, но мы предлагаем вам очень вкусный и легкий в приготовлении. Пусть все удастся и вкусному!

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Рецепт карамельного попкорна

Что вам понадобится:

100 граммов сырого попкорна;

60 граммов сливочного масла;

пол стакана сахара;

миска из термостойкого стекла или крышка кастрюли;

сковорода.

Приготовление

Нагрейте сковороду и уложите туда масло и сахар. Аккуратно перемешайте ингредиенты. Подождите, пока все растает на слабом огне.

Когда смесь масла и сахара станет редкой, добавьте сырой попкорн и перемешайте. Накройте кастрюлю лоханкой из термостойкого стекла или крышкой кастрюли. Через несколько минут вы услышите и увидите, как кукуруза "выскочит". Подождите 5 – 7 минут, пока процесс не прекратится.

Уберите кастрюлю из огня. Дайте попкорну остыть несколько минут перед употреблением.



Домашний карамельный попкорн / Фото Unsplash