Для вашої зручності: 5 ідей зберігання дрібниць, про які ви могли не знати
22 грудня 2021 , 23:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Інколи в побуті виникає запитання: як зручно зберігати ті чи інші дрібниці? Хочеться, аби усе було під рукою, гармоніювало з інтер'єром та не займало багато місця.
Так, існує безліч способів, які можуть полегшити життя. Пропонуємо до вашої уваги декілька нестандартних ідей.
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1. Тримач для пензликів
Кавові зерна для зберігання пензликів / Фото Pinterest
2. "Банка" для ложок
Банка для ложок з винних пробок / Фото Pinterest
4. Камінці для зубних щіток
Зубні щітки в камінцях / Фото Pinterest
3. Тримач для прикрас
Тримач для прикрас з пляшки / Фото Pinterest
5. Вішаки для капців
Капці на вішаках / Фото Pinterest