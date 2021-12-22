Так, існує безліч способів, які можуть полегшити життя. Пропонуємо до вашої уваги декілька нестандартних ідей.

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1. Тримач для пензликів

Кавові зерна для зберігання пензликів / Фото Pinterest

2. "Банка" для ложок

Банка для ложок з винних пробок / Фото Pinterest

4. Камінці для зубних щіток

Зубні щітки в камінцях / Фото Pinterest

3. Тримач для прикрас

Тримач для прикрас з пляшки / Фото Pinterest

5. Вішаки для капців

Капці на вішаках / Фото Pinterest