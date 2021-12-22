Так, существует множество способов, которые могут облегчить жизнь. Предлагаем вашему вниманию несколько нестандартных идей.
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1. Держатель для кисточек
Кофейные зерна для хранения кистей / Фото Pinterest
2. "Банка" для ложек
"Банка" для ложек из винных пробок / Фото Pinterest
4. Камушки для зубных щеток
Зубные щетки в камушках / Фото Pinterest
3. Держатель для украшений
Держатель для украшений из бутылки / Фото Pinterest
5. Вешалки для тапочек
Тапочки на вешалках / Фото Pinterest