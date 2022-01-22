Для тістечок, морозива чи млинців: готуємо швидкий і простий карамельний соус

Неймовірний карамельний соус готується всього лиш 5 хвилин. Він ідеально підходить для подачі морозива, млинців чи тістечок.

Спробуйте приготувати цю карамель і ваші діти точно забудуть про магазинні цукерки. Адже їсти його можна просто ложкою.

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Рецепт карамельного соусу

Інгредієнти:

60 грамів несолоного вершкового масла;

100 грамів коричневого цукру;

пів склянки жирних вершків;

дрібка солі;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування

У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте вершки, коричневий цукор, масло і сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки масло не розтане і маса не стане однорідною.

Доведіть до слабкого кипіння, а тоді зменште вогонь до середнього і продовжуйте кип'ятити протягом 5 хвилин, помішуючи кожну хвилину. Заберіть з вогню і додайте ванілін.

Для приготування солоної карамелі вам знадобиться вдвічі більше солі. Соус зберігається в холодильнику до 2 тижнів.



Рецепт карамелі / Фото Unsplash