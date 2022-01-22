Спробуйте приготувати цю карамель і ваші діти точно забудуть про магазинні цукерки. Адже їсти його можна просто ложкою.
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Рецепт карамельного соусу
Інгредієнти:
- 60 грамів несолоного вершкового масла;
- 100 грамів коричневого цукру;
- пів склянки жирних вершків;
- дрібка солі;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту.
Приготування
У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте вершки, коричневий цукор, масло і сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки масло не розтане і маса не стане однорідною.
Доведіть до слабкого кипіння, а тоді зменште вогонь до середнього і продовжуйте кип'ятити протягом 5 хвилин, помішуючи кожну хвилину. Заберіть з вогню і додайте ванілін.