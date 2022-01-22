Попытайтесь приготовить эту карамель и ваши дети точно забудут о магазинных конфетах. Ведь есть его можно просто ложкой.

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Рецепт карамельного соуса

Ингредиенты:

  • 60 граммов несоленого сливочного масла;
  • 100 граммов коричневого сахара;
  • пол стакана жирных сливок;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте сливки, коричневый сахар, масло и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока масло не растает и масса не станет однородной.

Доведите до слабого кипения, а затем убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 5 минут, помешивая каждую минуту. Уберите из огня и добавьте ванилин.