Для невиправних ласунів: що можна зробити із паличок для морозива

Якщо ви – справжній поціновувач морозива, то викидаєте силу-силенну паличок, що залишаються після улюбленого десерту. Ми підготували добірку ідей, як розпорядитися цими паличками набагато креативніше.

Оригінальна шкатулка, підставка під телефон чи планшет, цікава іграшка – вирішувати вам. Додайте дрібку фантазії – і ви із ще більшою охотою смакуватимете морозиво на паличці.

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Що можна зробити із паличок для морозива

Якщо дерев'яних паличок у вас багато, можете створити оригінальну шкатулку для прикрас та дрібничок.



Шкатулку для прикрас можна змайструвати самостійно / Фото Pinterest

А ці мініпіддони для чашок точно здивують ваших друзів.



Які гарні піддони / Фото Pinterest

Таку стильну і яскраву підставку для прикрас можна створити за допомогою кількох дерев'яних шматочків та клею.



Стильна підставка для прикрас / Фото Pinterest

Із паличок від морозива можна створити багато цікавих іграшок.

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Зробіть кольорові літачки своїми руками / Фото Pinterest



Які милі крокодили / Фото Pinterest



Фотоінструкція, яка допоможе зробити таку машинку / Фото Pinterest



Які гарні лялечки з дерев'яних паличок / Фото Pinterest

Таку підставку для телефона створити дуже легко і вона точно вам знадобиться у побуті.



Яка яскрава підставка для телефона / Фото Pinterest

Ви також можете зробити з паличок таку цікаву гру-лабіринт для дітей.



Гра-лабірин з паличок та коробки / Фото Pinterest

А такі пазли точно сподобаються малечі. Можна не лише покрити дерево фарбами, але й зробити фотопазли.



Цікава ідея пазлів для дітей / Фото Pinterest



Оригінальні фотопазли / Фото Pinterest

Підставка два в одному для ручок та телефону точно вам стане у пригоді.



Ця підставка точно вам знадобиться / Фото Pinterest



Яка мила підставка для ручок / Фото Pinterest

Такий цікавий горщик – гарний привід завжди мати вдома живі квіти.



Горщик прикрашений паличками від морозива / Фото Pinterest



Цікава огорожа для вазонів / Фото Pinterest

Рамка для фото – це чудова ідея для непотрібних паличок із морозива.



Кольорова рамка для фото з паличок від морозива / Фото Pinterest



Оригінальна рамка для дитячих світлин / Фото Pinterest



Цікава ідея з прищіпками / Фото Pinterest



Цікаві ідеї для рамок / Фото Pinterest

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Можна змайструвати годівницю для птахів та повісити у дворі.



Кольорова годівниця для птахів / Фото Pinterest



Цікава ідея для годівниці / Фото Pinterest

Ви можете розфарбувати паличку, закріпити якийсь аксесуар на кінці і вийде креативна закладка.



Універсальні та прості закладки, які можна створити вдома / Фото Pinterest



Дуже милі закладки / Фото Pinterest