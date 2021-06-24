Для невиправних ласунів: що можна зробити із паличок для морозива
Джерело:24 канал
Якщо ви – справжній поціновувач морозива, то викидаєте силу-силенну паличок, що залишаються після улюбленого десерту. Ми підготували добірку ідей, як розпорядитися цими паличками набагато креативніше.
Оригінальна шкатулка, підставка під телефон чи планшет, цікава іграшка – вирішувати вам. Додайте дрібку фантазії – і ви із ще більшою охотою смакуватимете морозиво на паличці.
Цікаво знати Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду
Що можна зробити із паличок для морозива
Якщо дерев'яних паличок у вас багато, можете створити оригінальну шкатулку для прикрас та дрібничок.
Шкатулку для прикрас можна змайструвати самостійно / Фото Pinterest
А ці мініпіддони для чашок точно здивують ваших друзів.
Які гарні піддони / Фото Pinterest
Таку стильну і яскраву підставку для прикрас можна створити за допомогою кількох дерев'яних шматочків та клею.
Стильна підставка для прикрас / Фото Pinterest
Із паличок від морозива можна створити багато цікавих іграшок.
Зробіть кольорові літачки своїми руками / Фото Pinterest
Які милі крокодили / Фото Pinterest
Фотоінструкція, яка допоможе зробити таку машинку / Фото Pinterest
Які гарні лялечки з дерев'яних паличок / Фото Pinterest
Таку підставку для телефона створити дуже легко і вона точно вам знадобиться у побуті.
Яка яскрава підставка для телефона / Фото Pinterest
Ви також можете зробити з паличок таку цікаву гру-лабіринт для дітей.
Гра-лабірин з паличок та коробки / Фото Pinterest
А такі пазли точно сподобаються малечі. Можна не лише покрити дерево фарбами, але й зробити фотопазли.
Цікава ідея пазлів для дітей / Фото Pinterest
Оригінальні фотопазли / Фото Pinterest
Підставка два в одному для ручок та телефону точно вам стане у пригоді.
Ця підставка точно вам знадобиться / Фото Pinterest
Яка мила підставка для ручок / Фото Pinterest
Такий цікавий горщик – гарний привід завжди мати вдома живі квіти.
Горщик прикрашений паличками від морозива / Фото Pinterest
Цікава огорожа для вазонів / Фото Pinterest
Рамка для фото – це чудова ідея для непотрібних паличок із морозива.
Кольорова рамка для фото з паличок від морозива / Фото Pinterest
Оригінальна рамка для дитячих світлин / Фото Pinterest
Цікава ідея з прищіпками / Фото Pinterest
Цікаві ідеї для рамок / Фото Pinterest
До теми 8 несподіваних способів використання молока в побуті, про які ви точно не знали
Можна змайструвати годівницю для птахів та повісити у дворі.
Кольорова годівниця для птахів / Фото Pinterest
Цікава ідея для годівниці / Фото Pinterest
Ви можете розфарбувати паличку, закріпити якийсь аксесуар на кінці і вийде креативна закладка.
Універсальні та прості закладки, які можна створити вдома / Фото Pinterest
Дуже милі закладки / Фото Pinterest