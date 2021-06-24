Оригінальна шкатулка, підставка під телефон чи планшет, цікава іграшка – вирішувати вам. Додайте дрібку фантазії – і ви із ще більшою охотою смакуватимете морозиво на паличці.

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Що можна зробити із паличок для морозива

Якщо дерев'яних паличок у вас багато, можете створити оригінальну шкатулку для прикрас та дрібничок.


Шкатулку для прикрас можна змайструвати самостійно / Фото Pinterest

А ці мініпіддони для чашок точно здивують ваших друзів.


Які гарні піддони / Фото Pinterest

Таку стильну і яскраву підставку для прикрас можна створити за допомогою кількох дерев'яних шматочків та клею.


Стильна підставка для прикрас / Фото Pinterest

Із паличок від морозива можна створити багато цікавих іграшок.


Зробіть кольорові літачки своїми руками / Фото Pinterest


Які милі крокодили / Фото Pinterest


Фотоінструкція, яка допоможе зробити таку машинку / Фото Pinterest


Які гарні лялечки з дерев'яних паличок / Фото Pinterest

Таку підставку для телефона створити дуже легко і вона точно вам знадобиться у побуті.


Яка яскрава підставка для телефона / Фото Pinterest

Ви також можете зробити з паличок таку цікаву гру-лабіринт для дітей.


Гра-лабірин з паличок та коробки / Фото Pinterest

А такі пазли точно сподобаються малечі. Можна не лише покрити дерево фарбами, але й зробити фотопазли.


Цікава ідея пазлів для дітей / Фото Pinterest


Оригінальні фотопазли / Фото Pinterest

Підставка два в одному для ручок та телефону точно вам стане у пригоді.


Ця підставка точно вам знадобиться / Фото Pinterest


Яка мила підставка для ручок / Фото Pinterest

Такий цікавий горщик – гарний привід завжди мати вдома живі квіти.


Горщик прикрашений паличками від морозива / Фото Pinterest


Цікава огорожа для вазонів / Фото Pinterest

Рамка для фото – це чудова ідея для непотрібних паличок із морозива.


Кольорова рамка для фото з паличок від морозива / Фото Pinterest


Оригінальна рамка для дитячих світлин / Фото Pinterest


Цікава ідея з прищіпками / Фото Pinterest


Цікаві ідеї для рамок / Фото Pinterest

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Можна змайструвати годівницю для птахів та повісити у дворі.


Кольорова годівниця для птахів / Фото Pinterest


Цікава ідея для годівниці / Фото Pinterest

Ви можете розфарбувати паличку, закріпити якийсь аксесуар на кінці і вийде креативна закладка.


Універсальні та прості закладки, які можна створити вдома / Фото Pinterest


Дуже милі закладки / Фото Pinterest