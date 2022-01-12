Припустимо, що ви збираєтеся на побачення і не можете знайти зворотну сторону своїх улюблених сережок. Пролему можна вирішити за допомогою силікону. Як – читайте в нашому матеріалі.

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Зробіть "чохол" для леза

Якщо ви збираєтеся в подорож, то слід дбати про те, щоб захисний щиток леза завжди був на місці. Адже бритва може пошкодити ваші речі. Однак часто цей маленький предмет губиться. Не потрібно хвилюватися, бо є один дієвий спосіб, який допомагає завжди.

Покрийте лезо бритви шаром рідкого силікону. Як тільки він висохне, ви можете все спакувати. Щоб скористатися бритвою, просто зніміть силіконове покриття.



Захистіть лезо бритви / Фото 5-Minute Crafts

Замініть задню частину ваших сережок

Якщо ви загубили задню частину сережки, то можете легко зробити нову. Візьміть холодний силіконовий брусок, наріжте його товщиною 3 міліметри і проколіть за допомогою сережки.



Кріплення для сережок / Фото 5-Minute Crafts

Очистьте свої кисті для макіяжу

Ви можете зробити власну силіконову дошку для очищення кистей. Намалюйте на акриловій або пластиковій дошці різні візерунки: лінії, крапки або криві. Залиште її висохнути.

Щоб скористатися лайфхаком, насипте мило на силіконові лінії і потріть об них кисті для макіяжу. Так волосинки легко очистяться.



Чистимо кисті / Фото 5-Minute Crafts

Створіть цікаві килимки

Ви можете зробити цікаві килимки для страв. Переверніть тарілку догори дном на аркуш паперу й олівцем позначте контур.

Рідким силіконом заповнніть коло прямими та діагональними лініями. Залиште висохнути, пофарбуйте та зніміть папір.



Килимки під тарілку / Фото 5-Minute Crafts

Врятуйте слизьке взуття

Якщо ваше взуття має слизьку підошву, можна покінчити з цим за допомогою легкого прийому. Намалюйте хвилі за допомогою силікону на підошві вашого взуття: одні лінії – на п'яті, інші – у верхній частині. Залиште висохнути.



Засіб від слизької підошви / Фото 5-Minute Crafts