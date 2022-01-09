На щастя, вам не доведеться користуватися хімічними засобами для чищення. Жир і нагар чудово відмиють екозасоби, які є в кожного вдома.

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Оцет

Для цього методу чищення вам знадобиться оцет, вода, розпилювач, стара зубна щітка, каструля.

Інструкція для решіток

Наповніть неглибоку каструлю сумішшю оцту та води 50/50. Повністю занурте решітки в розчин. Дайте їм настоятися не менше 30 хвилин.

Витягніть решітки з розчину і почистьте щіткою. Решітки промийте Повторіть замочування в оцті, а потім, якщо необхідно, – очищення.

Очищення конфорок

Поки решітки просочуються, змішайте 50/50 води та оцту в пляшці з розпилювачем. Обережно бризніть на конфорки.

Дайте суміші настоятися 15 – 20 хвилин. Використовуйте скраб, щоб видалити бруд. При необхідності повторіть.

Оцет і харчова сода

Якщо решітки та конфорки вашої газової плити покриті пригорілою їжею, можливо, вам знадобиться харчова сода на додаток до розчину оцту та води. Кислота в оцті допоможе розщепити жир, а харчова сода буде діяти як м'який очищувач, щоб видалити засохлу їжу.

Що знадобиться:

білий оцет;

харчова сода;

неглибока каструля;

вода;

щітка з м'якою щетиною;

розпилювач;

ганчірка з мікрофібри.

Спосіб для решіток

Наповніть неглибокий посуд сумішшю води та оцту 50/50. Покладіть решітки в розчин оцту.

Залиште постояти на 30 хвилин.

Витягніть решітки з суміші і промийте їх. Змішайте харчову соду і воду в гарну густу пасту.

Покрийте решітку пастою з харчової соди. Залиште постояти 15 – 30 хвилин. Почистьте решітки щіткою та помийте водою.

Спосіб для конфорок

Нанесіть суміш оцту та води 50/50 на конфорки за допомогою розпилювача. Залиште настоятися 15 – 20 хвилин.

Нанесіть тонкий шар суміші харчової соди та води на конфорки і знову залиште постояти. Почистьте їх щіткою.