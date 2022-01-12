Предположим, что вы собираетесь на свидание и не можете найти обратную сторону своих любимых серег. Пролему можно решить с помощью силикона. Как читайте в нашем материале.

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Сделайте "чехол" для лезвия

Если вы собираетесь в путешествие, то следует заботиться о том, чтобы защитный щиток лезвия всегда был на месте. А ведь бритва может повредить ваши вещи. Однако часто этот маленький предмет теряется. Не нужно волноваться, потому что есть один действенный способ, помогающий всегда.

Покройте лезвие бритвы слоем жидкого силикона. Как только он высохнет, вы можете все упаковать. Чтобы воспользоваться бритвой, просто снимите силиконовое покрытие.



Защитите лезвие бритвы / Фото 5-Minute Crafts

Замените заднюю часть ваших серьг

Если вы потеряли заднюю часть серьги, можете легко сделать новую. Возьмите холодный силиконовый брусок, нарежьте его толщиной 3 миллиметра и проколите с помощью серьги.



Крепление для серьг / Фото 5-Minute Crafts

Очистите свои кисти для макияжа

Вы можете сделать собственную силиконовую доску для очищения кистей. Нарисуйте на акриловой или пластиковой доске разные узоры: линии, точки или кривые. Оставьте ее высохнуть.

Чтобы воспользоваться лайфхаком, насыпьте мыло на силиконовые линии и потрите о них макияж. Так волоски легко очистятся.



Чистим кисти / Фото 5-Minute Crafts

Создайте интересные коврики

Вы можете сделать интересные коврики. Переверните тарелку вверх дном на лист бумаги и отметьте контур карандашом.

Жидким силиконом заполните круг прямыми и диагональными линиями. Оставьте высохнуть, выкрасьте и снимите бумагу.



Коврики под тарелку / Фото 5-Minute Crafts

Спасите скользкую обувь

Если ваша обувь имеет скользкую подошву, можно покончить с этим с помощью легкого приёма. Нарисуйте волны с помощью силикона на подошве обуви: одни линии – на пятке, другие – в верхней части. Оставьте высохнуть.