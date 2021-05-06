Дизайн для бізнесу: помилки, які допускають керівники

Завдяки дизайну компанії мають можливість привертати увагу, а також виділятися серед конкурентів. Продуманий дизайн – це половина успіху компанії, адже це перше, на що звертає увагу споживач. Досить часто деякі помилки під час продумування дизайну можуть бути фатальними, а отже в результаті зменшать кількість продажів або компанія взагалі не зможе конкурувати на ринку.

Для того, щоб компанія розвивалася і рухалася в правильному напрямку, потрібно уникати деяких помилок, в тому числі й тих, які стосуються дизайну.

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Помилка 1: Копіювання

Багато керівників можуть копіювати дизайн великих компаній. Це може зробити фірму непомітною. Створюючи свій бренд, потрібно виділятися, бути неповторним та особливим. Тільки це з часом принесе успіх.

Не варто копіювати дизайн відомих компаній / Фото Probusiness

Помилка 2: Вдалий дизайн – той, який подобається керівнику

Керівник не завжди може знати усі нові тенденції й слідкувати за конкурентами. Саме тому під час створення дизайну потрібно відкинути власні "подобається" і "не подобається". Лише чіткий розум, здоровий глузд, статистика і психологія допоможуть продумати дизайн компанії.

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Помилка 3: Викидати гроші на дизайн – привілеї великих компаній

Уже минув час, коли дизайнерські реклами малювали кольоровими олівцями. Візуалізація вирішує практично все. Красива картинка – це те, на що споживач ведеться першочергово. Неважливо, чи це маленька фірма, яка вчора відкрилася, чи величезна компанія з дочірніми підприємствами – дизайн повинен бути обдуманий ще до того, як робочий механізм запрацював.

Не економте гроші на дизайні / Фото Cult-design

Помилка 4: Економія на дизайнерах

Економити на дизайні – це одна з найбільших помилок. Не варто брати у штат лише одну людину, яка зобов'язана виконати великий обсяг роботи. Кількість не дорівнює результативність. Один дизайнер – добре, а три – краще. Адже тоді відбувається найбільш вдалий аналіз ринку, знаходяться спільні креативні ідеї та значно швидше втілюються ці ідеї в реальність.

Знайдіть у свою компанію дизайнерів-професіоналів / Фото Enddesign

Помилка 5: Надумана проблема

Несподівано, але досить часто керівники без будь-яких підстав вирішують, що дизайн не сподобався клієнтам. Така надумана проблема призводить до того, що дизайн вирішують змінювати без будь-яких на те підстав. Найкраще в таких випадках прослідкувати статистику, провести опитування і дізнатися у споживача, чи є проблеми з дизайном.

Не створюйте проблеми на рівному місці / Фото Piter-trening