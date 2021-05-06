Для того чтобы компания развивалась и двигалась в правильном направлении, нужно избегать некоторых ошибок, в том числе и тех, которые касаются дизайна.

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Ошибка 1: Копирование

Многие руководители могут копировать дизайн крупных компаний. Это может сделать фирму незаметной. Создавая свой бренд, нужно выделяться, быть неповторимым и особенным. Только это со временем принесет успех.

Не стоит копировать дизайн известных компаний / Фото Probusiness

Ошибка 2: Удачный дизайн – тот, который нравится руководителю

Руководитель не всегда может знать все новые тенденции и следить за конкурентами. Именно поэтому при создании дизайна нужно отбросить собственные "нравится" и "не нравится". Только четкий ум, здравый смысл, статистика и психология помогут продумать дизайн компании.

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Ошибка 3: Выбрасывать деньги на дизайн – привилегии крупных компаний

Уже прошло время, когда дизайнерские рекламы рисовали цветными карандашами. Визуализация решает практически все. Красивая картинка – это то, на что потребитель ведется в первую очередь. Неважно, это маленькая фирма, которая вчера открылась, или огромная компания с дочерними предприятиями - дизайн должен быть обдуманный еще до того, как рабочий механизм заработал.

Не экономьте деньги на дизайне / Фото Cult-design

Ошибка 4: Экономия на дизайнерах

Экономить на дизайне – это одна из самых больших ошибок. Не стоит брать в штат только одного человека, который обязан выполнить большой объем работы. Количество не равно результативность. Один дизайнер – хорошо, а три – лучше. Ведь тогда происходит наиболее удачный анализ рынка, находятся общие креативные идеи и значительно быстрее воплощаются эти идеи в реальность.

Найдите в свою компанию дизайнеров-профессионалов / Фото Enddesign

Ошибка 5: Надуманная проблема

Неожиданно, но достаточно часто руководители без каких-либо оснований решают, что дизайн не понравился клиентам. Такая надуманная проблема приводит к тому, что дизайн решают менять без всяких на то оснований. Лучше всего в таких случаях проследить статистику, провести опрос и узнать у потребителя, есть ли проблемы с дизайном.

Не создавайте проблемы на ровном месте / Фото Piter-trening