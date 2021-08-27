Дієтолог зруйнував популярні міфи про хліб, у які варто перестати вірити

Хоч хліб й давно став звичним елементом у нашому повсякденному раціоні, він все ще, мабуть, найбільше страждає від міфів. Про найпопулярніші з них сьогодні розповімо на Ідеї 24, а ви перевірте, у які вірили до цього моменту.

Хліб регулярно потрапляє у переліки найгіршої їжі для спортсменів та прихильників правильного харчування. Чи справді це так, розповів дієтолог Андрій Невський.

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Від хліба товстіють

Як і від будь-яких інших продуктів. Калорійність 100 грамів білого пшеничного хліба приблизно 250 кілокалорій. У 100 грамах макадамії – 718 кілокалорій, пармезану – 420 кілокалорій, насінні – 578 кілокалорій. Ось, до речі, хліб з насінням та іншими наповнювачами буде ще калорійнішим. Але якщо постаратися, можна і його вписати в добову норму. Пам'ятайте, товстіють не коли шматок хліба з'їдають, а коли калорій перебирають.

Від хліба гниє кишківник

У цьому "гріху" звинувачують дріжджі. А ще вони, на думку "експертів", пригнічують імунітет та провокують онкологічні хвороби.

Немає жодного серйозного дослідження, яке б підтвердило б ці твердження. Дріжджі гинуть при температурі понад +60, а в печі, де печеться хліб, – усі +90,

– говорить дієтолог.

У хлібі немає нічого корисного

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”

По-перше, хліб – це вуглеводи, а вуглеводи – це енергія. А бути сповненим енергії – корисно. По-друге, за словами Невського, він не любить поділ на "корисне" та "шкідливе". Інколи надзвичайно корисні продукти можуть нашкодити організму, якщо неправильно їх вживати. Звісно, якщо порівнювати звичайний білих хліб та цільнозерновий, то у другому є вітаміни групи B, мінерали та клітковина. Це корисно для організму, але у розумних дозах.

Хлібці корисніші за хліб

Якщо говорити про калорійність, то у хлібців вона навіть більша, адже це сухий продукт і щільність у нього більша. А для тих, у кого є гастрит чи виразка, – хлібці протипоказані. Це жорстка їжа повна клітковини, яка подразнює шлунок. Тому краще їсти трішки підсушений білий хліб.

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Чорний хліб кращий, ніж білий

Це суто справа вподобань. Поживних речовин більше у цільнозерновому хлібі, а він буває як білим, так і чорним.



Чим корисний та шкідливий хліб / Фото instagram

Текст публікації Андрія Невського:

Вся правда про хліб

Напевно, найбільш багатостраждальний продукт. Розберімо найпопулярніші міфи, а потім ви скажете, в які вірили до цього поста.

Від хліба товстіють

Як і від будь-яких інших продуктів. Калорійність 100 г білого пшеничного хліба приблизно 250 ккал. У 100 г макадамії - 718 ккал, пармезану - 420 ккал, насінні - 578 ккал. Ось, до речі, хліб з насінням і іншими наповнювачами буде набагато калорійнішим. Але якщо постаратися, можна і його вписати в добову норму. Як ми пам'ятаємо, товстіють не коли шматок хліба з'їдають, а коли калорій перебирають.

Ще 5 міфів розібрав в каруселі.