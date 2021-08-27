Хлеб регулярно попадает в списки самой плохой пищи для спортсменов и сторонников правильного питания. Действительно ли это так, рассказал диетолог Андрей Невский.

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От хлеба толстеют

Как и от любых других продуктов. Калорийность 100 граммов белого пшеничного хлеба примерно 250 килокалорий. В 100 граммах макадамии – 718 килокалорий, пармезана – 420 килокалорий, семенах – 578 килокалорий. Вот, кстати, хлеб с семенами и другими наполнителями будет еще калорийнее. Но если постараться, можно и его вписать в суточную норму. Помните, толстеют не когда кусок хлеба съедают, а когда калорий перебирают.

От хлеба гниет кишечник

В этом "грехе" обвиняют дрожжи. А еще они, по мнению "экспертов", подавляют иммунитет и провоцируют онкологические болезни.

Нет ни одного серьезного исследования, которое бы подтвердило бы эти утверждения. Дрожжи погибают при температуре выше +60, а в печи, где печется хлеб, – все +90,

– говорит диетолог.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая" !

В хлебе нет ничего полезного

Во-первых, хлеб – это углеводы, а углеводы – это энергия. А быть полным энергии – полезно. Во-вторых, по словам Невского, он не любит деление на "полезное" и "вредное". Иногда очень полезные продукты могут навредить организму, если неправильно их употреблять. Конечно, если сравнивать обычный белых хлеб и цельнозерновой, то во втором есть витамины группы B, минералы и клетчатка. Это полезно для организма, но в разумных дозах.

Хлебцы полезнее хлеба

Если говорить о калорийности, то в хлебцах она даже больше, ведь это сухой продукт и плотность у него больше. А для тех, у кого есть гастрит или язва, – хлебцы противопоказаны. Это жесткая пища полная клетчатки, которая раздражает желудок. Поэтому лучше есть немного подсушенный белый хлеб.

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Черный хлеб лучше белого

Это сугубо дело предпочтений. Питательных веществ больше в цельнозерновой хлеб, а он бывает как белый, так и черный.



Чем полезен и вреден хлеб / Фото instagram

Текст публикации Андрея Невского:

Вся правда о хлебе

Наверное, наиболее многострадальный продукт. Разберем самые популярные мифы, а потом вы скажете, в которые верили в этого поста.

От хлеба толстеют

Как и от любых других продуктов. Калорийность 100 г белого пшеничного хлеба примерно 250 ккал. В 100 г макадамии - 718 ккал, пармезана - 420 ккал, семенах - 578 ккал. Вот, кстати, хлеб с семенами и другими наполнителями будет гораздо калорийнее. Но если постараться, можно и его вписать в суточную норму. Как мы помним, толстеют не когда кусок хлеба съедают, а когда калорий перебирают.