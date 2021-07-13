Дивні та смішні назви предметів, якими ви користуєтеся щодня

13 липня 2021 , 14:55
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Джерело:

24 канал

А чи відомо вам, що багато речей, якими ви постійно користуєтеся, навіть не знаючи їхніх назв, називаються таки дуже дивно? От закладаємося, ви ніколи не здогадаєтеся, що таке касалетка чи, приміром, піпідастр...

Ба більше, ви щодня користуєтесь бірдекелем, ферулом і лясе! І сьогодні ми розкриємо, які предмети ховаються за такими дивними й трохи смішними назвами. 

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Буденні предмети з цікавими назвами

Підставку під пивну пляшку чи келих називають жорстко – бірдекель.


Підставки для пива – бірдекелі / Фото Pinterest

Якщо почистити банан від шкірки легко, то з волокнами часом не вдається справитись так просто. А от назва в них мелодійна – флоеми...


Волокна бананової шкірки теж мають свою назву – флоеми / Фото Kids-tube

Двері, що відчиняються в обидва боки, – пендельтюр.

Металевий дротик навколо корка, що фіксуює його на пляшці ігристого вина, – мюзле.


Мюзле фіксує корок у горлечку пляшки з ігристим вином / Фото Winestyle

Пивні кришки, для яких потрібна відкривачка, називають кроненкришками.


Кришки на пивних пляшках – кроненкришки / Фото Ecozvar

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Металевий чи пластиковий наконечник на шнурку, який слугує для того, щоб шнурок було легше просилювати в отвір, – еглет.


Металевий наконечник шнурка – еглет / Фото Pinterest

Підлоговий унітаз має претензійну назву – чаша Генуя.


Підлоговий унітаз – чаша Генуя / Фото Pinterest

Металевий наконечник, який з'єднує гумку та олівець, – ферул.


Металевий наконечник олівця – ферул / Фото Pinterest

Закладка, один кінець якої закріплений у корінці книжки чи блокнота, називається лясе.


Закладка у блокноті чи книжці – лясе / Фото Zaton

Одноразові контейнери з кількох шарів фольги, що зберігають їжу теплою, називаються касалетками.


Харчові контейнери, що утримують тепло, – касалетки / Фото Pinterest

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А яскрава щітка для змахування пилу має таку ж хвацьку назву – піпідастр.


Щітка для змахування пилу – піпідастр / Фото Vroda

Увігнуте дно винної пляшки називається коротко – пунт.


Дно винної пляшки – пунт / Фото Winestyle

Автор: Ірина Бенцак