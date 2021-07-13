Дивні та смішні назви предметів, якими ви користуєтеся щодня

14:55

А чи відомо вам, що багато речей, якими ви постійно користуєтеся, навіть не знаючи їхніх назв, називаються таки дуже дивно? От закладаємося, ви ніколи не здогадаєтеся, що таке касалетка чи, приміром, піпідастр...