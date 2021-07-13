Дивні та смішні назви предметів, якими ви користуєтеся щодня
Джерело:24 канал
А чи відомо вам, що багато речей, якими ви постійно користуєтеся, навіть не знаючи їхніх назв, називаються таки дуже дивно? От закладаємося, ви ніколи не здогадаєтеся, що таке касалетка чи, приміром, піпідастр...
Ба більше, ви щодня користуєтесь бірдекелем, ферулом і лясе! І сьогодні ми розкриємо, які предмети ховаються за такими дивними й трохи смішними назвами.
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Буденні предмети з цікавими назвами
Підставку під пивну пляшку чи келих називають жорстко – бірдекель.
Підставки для пива – бірдекелі / Фото Pinterest
Якщо почистити банан від шкірки легко, то з волокнами часом не вдається справитись так просто. А от назва в них мелодійна – флоеми...
Волокна бананової шкірки теж мають свою назву – флоеми / Фото Kids-tube
Двері, що відчиняються в обидва боки, – пендельтюр.
Металевий дротик навколо корка, що фіксуює його на пляшці ігристого вина, – мюзле.
Мюзле фіксує корок у горлечку пляшки з ігристим вином / Фото Winestyle
Пивні кришки, для яких потрібна відкривачка, називають кроненкришками.
Кришки на пивних пляшках – кроненкришки / Фото Ecozvar
Металевий чи пластиковий наконечник на шнурку, який слугує для того, щоб шнурок було легше просилювати в отвір, – еглет.
Металевий наконечник шнурка – еглет / Фото Pinterest
Підлоговий унітаз має претензійну назву – чаша Генуя.
Підлоговий унітаз – чаша Генуя / Фото Pinterest
Металевий наконечник, який з'єднує гумку та олівець, – ферул.
Металевий наконечник олівця – ферул / Фото Pinterest
Закладка, один кінець якої закріплений у корінці книжки чи блокнота, називається лясе.
Закладка у блокноті чи книжці – лясе / Фото Zaton
Одноразові контейнери з кількох шарів фольги, що зберігають їжу теплою, називаються касалетками.
Харчові контейнери, що утримують тепло, – касалетки / Фото Pinterest
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А яскрава щітка для змахування пилу має таку ж хвацьку назву – піпідастр.
Щітка для змахування пилу – піпідастр / Фото Vroda
Увігнуте дно винної пляшки називається коротко – пунт.
Дно винної пляшки – пунт / Фото Winestyle