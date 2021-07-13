Ви, можливо, навіть не здогадуєтесь, що кожного дня користуєтесь бірдекелем, феррулем чи ляссе. Досі не знаєте, що це? Ідеї 24 розкривають цікаві назви буденних предметів.

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Буденні предмени з цікавими назвами

Підставки для пивних пляшок та келихів мають свою оригінальну назву – бірдекель.



Підставки для пива – бірдекель / Фото Pinterest

Якщо почистити банан від шкірки легко, то з волокнами часом не вдається справитись так просто. Вони теж мають цікаву назву – флоеми.



Волокна у банані теж мають назву / Фото Kids-tube

Пендельтюр – це двері, які відкриваються у дві сторони та тримаються на петлях.

Мюзле – це металевий дротик, який закручується навколо корка і фіксує його на пляшці шампанського.



Мюзле фіксує корок у пляшці шампанського / Фото Winestyle

Кришечки з пива, для яких потрібна відкривачка, називаються кроненкришки.



Кришечки скляних пляшок – кроненкришки / Фото Ecozvar

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Металевий або пластиковий наконечник на шнурівці, який слугує для того, щоб її було легше одягти, – еглет.



Металевий наконечник шнурівки має назву еглет / Фото Pinterest

Підлоговий унітаз має теж оригінальну назву – чаша Генуя.



Підлоговий унітаз – чаша Генуя / Фото Pinterest

Феррул – це металевий наконечник, який з'єднує гумку та олівець.



Металевий наконечник олівця / Фото Pinterest

Закладка, один кінець якої закріплений у корінці книжки чи блокнота, має назву ляссе.



Закладка у блокноті чи книжці / Фото Zaton

Одноразові контейнери з кількох шарів фольги, які допоможуть зберегти їжу теплою, називаються касалетка.



Контейнери, які утримують тепло / Фото Pinterest

Цікаво знати Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити

А ця весела назва належить яскравій щітці для змахування пилу – піпідастр.



Щітка для пилу / Фото Vroda

Пунт – це дно скляної пляшки із вибоїною всередині.



Дно пляшки має свою назву – пунт / Фото Winestyle