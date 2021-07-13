Ви, можливо, навіть не здогадуєтесь, що кожного дня користуєтесь бірдекелем, феррулем чи ляссе. Досі не знаєте, що це? Ідеї 24 розкривають цікаві назви буденних предметів.

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Буденні предмени з цікавими назвами

Підставки для пивних пляшок та келихів мають свою оригінальну назву – бірдекель.


Підставки для пива – бірдекель / Фото Pinterest

Якщо почистити банан від шкірки легко, то з волокнами часом не вдається справитись так просто. Вони теж мають цікаву назву – флоеми.


Волокна у банані теж мають назву / Фото Kids-tube

Пендельтюр – це двері, які відкриваються у дві сторони та тримаються на петлях.

Мюзле – це металевий дротик, який закручується навколо корка і фіксує його на пляшці шампанського.


Мюзле фіксує корок у пляшці шампанського / Фото Winestyle

Кришечки з пива, для яких потрібна відкривачка, називаються кроненкришки.


Кришечки скляних пляшок – кроненкришки / Фото Ecozvar

Металевий або пластиковий наконечник на шнурівці, який слугує для того, щоб її було легше одягти, – еглет.


Металевий наконечник шнурівки має назву еглет / Фото Pinterest

Підлоговий унітаз має теж оригінальну назву – чаша Генуя.


Підлоговий унітаз – чаша Генуя / Фото Pinterest

Феррул – це металевий наконечник, який з'єднує гумку та олівець.


Металевий наконечник олівця / Фото Pinterest

Закладка, один кінець якої закріплений у корінці книжки чи блокнота, має назву ляссе.


Закладка у блокноті чи книжці / Фото Zaton

Одноразові контейнери з кількох шарів фольги, які допоможуть зберегти їжу теплою, називаються касалетка.


Контейнери, які утримують тепло / Фото Pinterest

Цікаво знати Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити

А ця весела назва належить яскравій щітці для змахування пилу – піпідастр.


Щітка для пилу / Фото Vroda

Пунт – це дно скляної пляшки із вибоїною всередині.


Дно пляшки має свою назву – пунт / Фото Winestyle