Ви, можливо, навіть не здогадуєтесь, що кожного дня користуєтесь бірдекелем, феррулем чи ляссе. Досі не знаєте, що це? Ідеї 24 розкривають цікаві назви буденних предметів.
Рекомендуємо Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів
Буденні предмени з цікавими назвами
Підставки для пивних пляшок та келихів мають свою оригінальну назву – бірдекель.
Підставки для пива – бірдекель / Фото Pinterest
Якщо почистити банан від шкірки легко, то з волокнами часом не вдається справитись так просто. Вони теж мають цікаву назву – флоеми.
Волокна у банані теж мають назву / Фото Kids-tube
Пендельтюр – це двері, які відкриваються у дві сторони та тримаються на петлях.
Мюзле – це металевий дротик, який закручується навколо корка і фіксує його на пляшці шампанського.
Мюзле фіксує корок у пляшці шампанського / Фото Winestyle
Кришечки з пива, для яких потрібна відкривачка, називаються кроненкришки.
Кришечки скляних пляшок – кроненкришки / Фото Ecozvar
Металевий або пластиковий наконечник на шнурівці, який слугує для того, щоб її було легше одягти, – еглет.
Металевий наконечник шнурівки має назву еглет / Фото Pinterest
Підлоговий унітаз має теж оригінальну назву – чаша Генуя.
Підлоговий унітаз – чаша Генуя / Фото Pinterest
Феррул – це металевий наконечник, який з'єднує гумку та олівець.
Металевий наконечник олівця / Фото Pinterest
Закладка, один кінець якої закріплений у корінці книжки чи блокнота, має назву ляссе.
Закладка у блокноті чи книжці / Фото Zaton
Одноразові контейнери з кількох шарів фольги, які допоможуть зберегти їжу теплою, називаються касалетка.
Контейнери, які утримують тепло / Фото Pinterest
Цікаво знати Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити
А ця весела назва належить яскравій щітці для змахування пилу – піпідастр.
Щітка для пилу / Фото Vroda
Пунт – це дно скляної пляшки із вибоїною всередині.
Дно пляшки має свою назву – пунт / Фото Winestyle