Дощові чи зимові холодні дні – неминучі. Тож гратися надворі не завжди є можливість. Замість того, щоб безперервно дивитися мультфільми на ліжку, радимо посадити дітей за маленький столик й організувати короткий кухонний урок, як приготувати солоне тісто. Опісля вони можуть ліпити з нього все, що завгодно!

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Солоне тісто для ліплення

Інгредієнти:

2 склянки борошна;

1 склянка солі;

1 склянка води.

У великій мисці змішайте борошно і сіль. Поступово додавайте воду, помішуючи та перемішуючи, щоб утворилося тісто консистенції, схожої на пластилін.

Сформуйте з тіста кулю і місіть приблизно 5 хвилин, додаючи ще трохи борошна, якщо воно занадто липке, або трохи більше води, якщо воно занадто сухе.

Що можна зліпити



Сердечка із солоного тіста / Фото kidadl



Новорічно-різдвяні фігурки / Фото dough ornaments



Ліпимо із солоного тіста / Фото one little project

Як випікати солоне тісто

Якщо ви хочете спекти вироби з солоного тіста, покладіть їх на деко в розігріту до 150 градусів духовку. Часто перевертайте вироби, щоб вони рівномірно висихали.

Час випікання залежить від розміру та товщини ваших виробів, тому просто уважно стежте за ними. Це може бути приблизно 1 годину.