Дождливые или зимние холодные дни – неизбежны. Так что играть на улице не всегда есть возможность. Вместо того чтобы непрерывно смотреть мультфильмы на кровати, советуем посадить детей за маленький столик и организовать короткий кухонный урок, как приготовить соленое тесто. Потом они могут лепить из него все, что угодно!

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Соленое тесто для лепки

Ингредиенты:

2 стакана муки;

1 стакан соли;

1 стакан воды.

В большой миске смешайте муку и соль. Постепенно добавляйте воду, перемешивая и помешивая, чтобы образовалось тесто консистенции, похожей на пластилин.

Сформируйте из теста шар и месите примерно 5 минут, добавляя еще немного муки, если она слишком липкая, или немного больше воды, если она слишком сухая.

Что можно слепить



Сердце из соленого теста / Фото kidadl



Новогодне-рождественские фигурки / Фото dough ornaments



Лепим из соленого теста / Фото one little project

Как выпекать соленое тесто

Если вы хотите испечь изделия из соленого теста, положите их на противень в разогретую до 150 градусов духовку. Часто переворачивайте изделия, чтобы они равномерно высыхали.