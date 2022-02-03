Розповідаємо про хитрощі, які ви можете використовувати кожного разу, коли вирішите ретельно прибрати свій будинок. Деякі з них вас дуже вразять.

Цікаво 7 незвичайних способів повторного використання чайних пакетиків

Капці для чищення підлоги

Зніміть нижню частину швабри. Наклейте на неї двосторонній скотч. Візьміть капці і зробіть те саме. Тепер приклейте їх між собою. Переверніть і перевірте, чи чохли добре приклеєні.

Одягніть капці і почніть мити, рухаючи ногами по колу або просто роблячи довгі кроки вперед, не відриваючи ніг від підлоги.



Миємо підлогу капцями за допомогою лайфхаку / Колаж 24 каналу

Очищення клавіатури комп'ютера

Налийте вініловий клей в миску. Додайте кілька крапель барвника. Краще, якщо він буде світлого кольору, щоб ви могли легко побачити бруд.

Вимішуйте суміш, поки не утвориться гладке та еластичне тісто. Перевірте суміш, зануривши в неї пальці. Якщо на тісті залишилися позначки, то це означає, що продукт готовий.

Розтягніть його своїми руками, щоб перевірити на стійкість. Тісто не повинно зламатися. Якщо все добре, то притисніть його до клавіатури. Бруд має залишитися на тісті.



Як позбутися пилу та бруду на клавіатурі / Скриншот відео

Дезінфекція та відбілювання туалету

Насипте в миску пів склянки соди. Додайте лимонну кислоту (приблизно половину від порції соди). Туди ж додайте столову ложку засобу для миття посуду.

Перемішайте і рукою зробіть з пасти маленькі квадратні формочки. Покладіть їх у форму для льоду та залиште висохнути протягом 2 годин. Потім переконайтеся, що кожен кубик – твердий і компактний.

Для очищення використовуйте 1 кубик. Киньте його в унітаз та почекайте, поки очисник зашипить.



Дезінфекція туалету / Скриншот відео

Універсальні серветки для очищення

Знайдіть рулон універсальних паперових рушників. Розріжте його навпіл. Витягніть глибокий пластиковий контейнер з кришкою. Налийте туди:

1 склянку лимонного соку;

1 склянку води;

1 склянку оцту

пів склянки мила;

1 чайну ложку спирту;

1 чайну ложку соди;

Половину рулету занурте в контейнер і почекайте, поки він вбере всю суміш. Закрийте контейнер і зробіть на кришці проріз, щоб витягати рушнички. Використовуйте засіб для дезінфекції ванних і кухонних поверхонь.



Дезінфекційні серветки / Скриншот відео

Миття іржі з крана

Обгорніть кран сухою тканиною та налийте на неї оцет. Продовжуйте це робити до тих пір, поки тканина повністю не просочиться рідиною. Залиште настоятися приблизно на 1 годину. Почистьте кран старою зубною щіткою. Витріть сухою ганчіркою.

Очищення блендера за 30 секунд

Налийте в блендер середній глечик гарячої води. Додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Перемішуйте, поки суміш повністю не з'єднається. Злийте рідину. Готово!