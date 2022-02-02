Чай – один із найпопулярніших напоїв у світі. Для цього є багато причин. З чаю не тільки можна приготувати смачний напій, а й використовувати як засіб для догляду за обличчям чи очисник.

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Очищення вікон та скла

Візьміть кілька чайних пакетиків і покладіть їх у чашку або склянку на 20 хвилин. Профільтруйте рідину і налийте її в пляшку з розпилювачем.

Нанесіть його на скло, яке потрібно очистити. Потріть ганчіркою без ворсу або газетою.



Лайфхак для очищення вікон та скла / Фото 5-Minute Crafts

Миття дерев'яних поверхонь

Покладіть використаний пакет чорного чаю в гарячу воду і залиште на 10 хвилин. Змочіть серветку в отриманому настої. Очистьте будь-яку дерев'яну поверхню.

Для боротьби зі шкідниками

Приготуйте настій з кількох чайних пакетиків та перелийте його в пляшку розпилювачем. Обприскайте рослини.

Для приготування їжі

Дубильні речовини, що містяться в чаї, дуже ефективні для пом'якшення м'яса. Потрібно лише приготувати настій чорного чаю і замаринувати ними м'ясо.

Догляд за обличчям

Зелений чай містить антиоксиданти, які корисні, коли мовиться про догляд за шкірою. Просто візьміть використаний чайний пакетик, почекайте, поки він охолоне, і натріть ним обличчя.

Знежирення та миття посуду

Візьміть три або чотири пакетики чаю і зробіть з них настій. Замочіть посуд в рідині та додайте кілька крапель мийного засобу.

Мийте посуд як зазвичай. Ви також можете натерти чайними пакетиками брудний посуд.

Трав'яний душ

Антиоксиданти, що містяться в чаї, уповільнюють процес старіння. Покладіть пакетики в теплу воду у ванну.

Якщо у вас немає ванни, то можете розмістити пакетики чаю прямо над отвором для води у душі.



Антиоксидантний душ / Фото 5-Minute Crafts