Чай – один із найпопулярніших напоїв у світі. Для цього є багато причин. З чаю не тільки можна приготувати смачний напій, а й використовувати як засіб для догляду за обличчям чи очисник.
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Очищення вікон та скла
Візьміть кілька чайних пакетиків і покладіть їх у чашку або склянку на 20 хвилин. Профільтруйте рідину і налийте її в пляшку з розпилювачем.
Нанесіть його на скло, яке потрібно очистити. Потріть ганчіркою без ворсу або газетою.
Лайфхак для очищення вікон та скла / Фото 5-Minute Crafts
Миття дерев'яних поверхонь
Покладіть використаний пакет чорного чаю в гарячу воду і залиште на 10 хвилин. Змочіть серветку в отриманому настої. Очистьте будь-яку дерев'яну поверхню.
Для боротьби зі шкідниками
Приготуйте настій з кількох чайних пакетиків та перелийте його в пляшку розпилювачем. Обприскайте рослини.
Для приготування їжі
Дубильні речовини, що містяться в чаї, дуже ефективні для пом'якшення м'яса. Потрібно лише приготувати настій чорного чаю і замаринувати ними м'ясо.
Догляд за обличчям
Зелений чай містить антиоксиданти, які корисні, коли мовиться про догляд за шкірою. Просто візьміть використаний чайний пакетик, почекайте, поки він охолоне, і натріть ним обличчя.
Знежирення та миття посуду
Візьміть три або чотири пакетики чаю і зробіть з них настій. Замочіть посуд в рідині та додайте кілька крапель мийного засобу.
Мийте посуд як зазвичай. Ви також можете натерти чайними пакетиками брудний посуд.
Трав'яний душ
Антиоксиданти, що містяться в чаї, уповільнюють процес старіння. Покладіть пакетики в теплу воду у ванну.
Якщо у вас немає ванни, то можете розмістити пакетики чаю прямо над отвором для води у душі.
Антиоксидантний душ / Фото 5-Minute Crafts