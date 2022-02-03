Рассказываем о уловках, которые вы можете использовать каждый раз, когда решите тщательно убрать свой дом. Некоторые из них вас очень поразят.

Интересно 7 необычных способов повторного использования чайных пакетиков

Тапки для чистки пола

Снимите нижнюю часть швабры. Наклейте на нее двухсторонний скотч. Возьмите тапочки и сделайте то же самое. Теперь приклейте их между собой. Переверните и проверьте, хорошо ли чехлы приклеены.

Наденьте тапочки и начните мыть, двигая ногами по кругу или просто делая длинные шаги вперед, не отрывая ног от пола.



Моем пол тапками с помощью лайфхака / Коллаж 24 канала

Очистка клавиатуры компьютера

Налейте виниловый клей в миску. Добавьте несколько капель красителя. Лучше, если он будет светлого цвета, так что вы можете легко увидеть грязь.

Вымешивайте смесь, пока не образуется гладкое и эластичное тесто. Проверьте смесь, погрузив в нее пальцы. Если на тесте остались отметки, значит, продукт готов.

Растяните его своими руками, чтобы проверить на стойкость. Тесто не должно сломаться. Если все хорошо, прижмите его к клавиатуре. Грязь должна остаться на тесте.



Как избавиться от пыли и грязи на клавиатуре / Скриншот видео

Дезинфекция и отбеливание туалета

Насыпьте в миску пол стакана соды. Добавьте лимонную кислоту (примерно половину порции соды). Туда же добавьте столовую ложку моющего средства.

Перемешайте и рукой сделайте из пасты маленькие квадратные формочки. Положите их в форму для льда и оставьте высохнуть в течение 2 часов. Затем убедитесь, что каждый кубик – жесткий и компактный.

Для очищения используйте 1 кубик. Бросьте его в унитаз и подождите, пока очиститель зашипит.



Дезинфекция туалета / Скриншот видео

Универсальные салфетки для очистки

Найдите рулон универсальных бумажных полотенец. Разрежьте его пополам. Выньте глубокий пластиковый контейнер с крышкой. Налейте туда:

1 стакан лимонного сока;

1 стакан воды;

1 стакан уксуса

пол стакана мыла;

1 чайную ложку спирта;

1 чайную ложку соды;

Половину рулета погрузите в контейнер и подождите, пока он впитает всю смесь. Закройте контейнер и сделайте на крышке проем, чтобы вытащить полотенца. Используйте средство для дезинфекции ванных и кухонных поверхностей.



Дезинфекционные салфетки / Скриншот видео

Мытье ржавчины из крана

Оберните кран сухой тканью и налейте на нее уксус. Продолжайте это делать до тех пор, пока ткань полностью не пропитается жидкостью. Оставьте настояться примерно на 1 час. Очистите кран старой зубной щеткой. Вытрите сухой тряпкой.

Очистка блендера за 30 секунд