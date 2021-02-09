В диких условиях: лучшие фильмы о выживании, которые вы посмотрите на одном дыхании
Если вас огорчают изменения погоды, вам скучно проводить вечера за смартфоном, просмотрите вдохновляющие фильмы о выживании. Главные герои этих фильмов попадают на необитаемый остров, дремучий лес или даже в арктическую пустыню. У вас есть возможность наблюдать за смелостью, выносливостью и силой воли персонажей, а это, будьте уверены, вдохновляет.
Источник:24 канал
Мы подготовили подборку лучших фильмов о выживании. Запасайтесь любимыми снеками, включайте фильм, который выбрали и наслаждайтесь просмотром.
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"Альфа" / "Alpha"
История об охотнике Тау, который учил своего сына Кеда выживать в диких условиях. Тау хотел, чтобы его сын стал вождем и известным охотником. Но ряд непредвиденных ситуаций привел к тому, что все считали, что Кед погиб. Но парень не просто выжил, он оказался в очень сложных условиях, где все время боролся за свою жизнь. Кто знает, как бы все закончилось, если бы он не подружился со своим врагом.
"Альфа": трейлер смотрите онлайн
"В сердце моря" / "In the Heart of the Sea"
Фильм был создан на основе одноименного биографического романа Натаниэля Филбрика. В фильме рассказывается об американском китобойном судне "Эссекс", которое было протаранено кашалотом. Через значительные повреждения корабля весь экипаж оказался в опасности. Теперь главная задача каждого – выжить и добраться до суши.
"В сердце моря": трейлер смотрите онлайн
"Спасительный рассвет" / "Rescue Dawn"
История американского солдата Дитера Денглера во Вьетнаме. Ему пришлось пройти плен и пытки. Благодаря своему характеру и силе духа Дитер смог убежать от вьетнамцев. Но теперь на мужчину ожидала новая опасность – выживание в джунглях.
"Спасительный рассвет": смотрите трейлер
"Невозможное" / "The Impossible"
Фильм основан на реальной истории Марии Белон и ее семьи, которая случилась во время землетрясения и цунами 2004 года в Индийском океане. Супруги с тремя детьми весело проводят время в Таиланде. Ничего не предвещало беды. Но однажды остров накрывают огромные волны, которые разрушают все на своем пути. Разрушительное цунами разлучает родителей. Сюжет разворачивается вокруг спасения всех людей от катастрофы. Однако все внимание приковано к семье Беннеттов.
"Невозможное": дивить трейлер:
"Дорога" / "The Road"
В результате катаклизма погибла вся цивилизация и даже животные и растения. Единственной пищей для тех, кто выжил, могут быть либо консервы, сделанные до катастрофы, или... другие люди. В центре сюжета отец с сыном, которые пытаются выжить, потому отправляются на поиски консервов. В процессе поиска им придется спасаться от каннибалов. Но от судьбы не уйдешь, поэтому однажды отца убивают, а на мальчика ждут новые испытания.
"Дорога": смотрите трейлер
"Схватка" / "The Grey"
Сюжет фильма развивается вокруг нефтяников, работающих на Аляске. В последний день вся команда вылетела домой, однако самолет разбился. Все, кто спасся, объединились, чтобы выжить в суровых условиях. Однако на этих людей ждут невероятно сложные испытания.
"Схватка": смотрите трейлер
"Затерянные во льдах" / "Arctic"
События фильма разворачиваются в арктической пустыне. Пилот Хаксли Овергор, который выжил в авиакатастрофе, решает ждать помощи с материка, оставаясь на обломках самолета. Однако он так и не дождался спасения, ведь вертолет, летевший за ним, разбился. На плечи пилота легла ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь женщины, которую он нашел в обломках самолета.
"Затерянные во льдах": смотрите трейлер
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