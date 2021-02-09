Если вас огорчают изменения погоды, вам скучно проводить вечера за смартфоном, просмотрите вдохновляющие фильмы о выживании. Главные герои этих фильмов попадают на необитаемый остров, дремучий лес или даже в арктическую пустыню. У вас есть возможность наблюдать за смелостью, выносливостью и силой воли персонажей, а это, будьте уверены, вдохновляет.

Мы подготовили подборку лучших фильмов о выживании. Запасайтесь любимыми снеками, включайте фильм, который выбрали и наслаждайтесь просмотром.

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"Альфа" / "Alpha"

Год выхода: 2018

Жанр: исторический, боевик, триллер

Режиссер: Альберт Хьюз

Главные роли: Коди Смит-МакФи, Леонор Варела, Йенс Хультен

История об охотнике Тау, который учил своего сына Кеда выживать в диких условиях. Тау хотел, чтобы его сын стал вождем и известным охотником. Но ряд непредвиденных ситуаций привел к тому, что все считали, что Кед погиб. Но парень не просто выжил, он оказался в очень сложных условиях, где все время боролся за свою жизнь. Кто знает, как бы все закончилось, если бы он не подружился со своим врагом.

"Альфа": трейлер смотрите онлайн

"В сердце моря" / "In the Heart of the Sea"

Год выхода: 2015

Жанр: драма, триллер, приключения

Режиссер: Рон Ховард

Главные роли: Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мёрфи, Том Холланд

Фильм был создан на основе одноименного биографического романа Натаниэля Филбрика. В фильме рассказывается об американском китобойном судне "Эссекс", которое было протаранено кашалотом. Через значительные повреждения корабля весь экипаж оказался в опасности. Теперь главная задача каждого – выжить и добраться до суши.

"В сердце моря": трейлер смотрите онлайн

"Спасительный рассвет" / "Rescue Dawn"

Год выхода: 2006

Жанр: драм, военный фільм, биографический фильм

Режиссер: Вернер Херцог

Главные роли: Кристиан Бейл, Маршалл Белл, Джереми Дэвис

История американского солдата Дитера Денглера во Вьетнаме. Ему пришлось пройти плен и пытки. Благодаря своему характеру и силе духа Дитер смог убежать от вьетнамцев. Но теперь на мужчину ожидала новая опасность – выживание в джунглях.

"Спасительный рассвет": смотрите трейлер

"Невозможное" / "The Impossible"

Год выхода: 2012

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Главные роли: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд

Фильм основан на реальной истории Марии Белон и ее семьи, которая случилась во время землетрясения и цунами 2004 года в Индийском океане. Супруги с тремя детьми весело проводят время в Таиланде. Ничего не предвещало беды. Но однажды остров накрывают огромные волны, которые разрушают все на своем пути. Разрушительное цунами разлучает родителей. Сюжет разворачивается вокруг спасения всех людей от катастрофы. Однако все внимание приковано к семье Беннеттов.

"Невозможное": дивить трейлер:

"Дорога" / "The Road"

Год выхода: 2009

Жанр: постапокалиптика, драма

Режиссер: Джон Хиллкоут

Главные роли: Вигго Мортенсен, Коди Смит-Макфи, Шарлиз Терон, Гай Пирс, Роберт Дюваль

В результате катаклизма погибла вся цивилизация и даже животные и растения. Единственной пищей для тех, кто выжил, могут быть либо консервы, сделанные до катастрофы, или... другие люди. В центре сюжета отец с сыном, которые пытаются выжить, потому отправляются на поиски консервов. В процессе поиска им придется спасаться от каннибалов. Но от судьбы не уйдешь, поэтому однажды отца убивают, а на мальчика ждут новые испытания.

"Дорога": смотрите трейлер

"Схватка" / "The Grey"

Год выхода: 2011

Жанр: боевик, драма

Режиссер: Джо Карнахан

Главные роли: Лиам Нисон, Дермот Малруни, Фрэнк Грилло

Сюжет фильма развивается вокруг нефтяников, работающих на Аляске. В последний день вся команда вылетела домой, однако самолет разбился. Все, кто спасся, объединились, чтобы выжить в суровых условиях. Однако на этих людей ждут невероятно сложные испытания.

"Схватка": смотрите трейлер

"Затерянные во льдах" / "Arctic"

Год выхода: 2018

Жанр: приключения, драма

Режиссер: Джо Пенна

Главные роли: Мадс Миккельсен

События фильма разворачиваются в арктической пустыне. Пилот Хаксли Овергор, который выжил в авиакатастрофе, решает ждать помощи с материка, оставаясь на обломках самолета. Однако он так и не дождался спасения, ведь вертолет, летевший за ним, разбился. На плечи пилота легла ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь женщины, которую он нашел в обломках самолета.

"Затерянные во льдах": смотрите трейлер