Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

9 червня 2021 , 14:45
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

Польський алкогольний бренд Soplica відомий своїми натуральними настоянками на основі фруктово-ягідних есенцій, які своїм смаком підкорили мільйони споживачів по всьому світу. Однак настоянки Soplica не лише прекрасно доповнять будь-яку зустріч, але й стануть родзинкою справді королівських десертів!

Унікальне поєднання інгредієнтів у Soplica ідеально підходить для приготування різноманітних авторських десертів. Настоянки чудово розкривають глибину смаку та надають приємного п’янкого аромату.

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Ловіть 4 рецепти неймовірно смачних десертів із Soplica, які зроблять ваше життя солодшим.

Торт "Павлова"

Приготувати цей повітряний тортик на основі безе та вишневого крему з додаванням Soplica Wisniowa зовсім не складно, та й результат буде справді фантастичним.

Торт "Павлова" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Безе-основа:

  • Білки – 4 шт.
  • Цукрова пудра – 250 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 3 ч. л.
  • Лимонний сік – 0,5 ч.л.

Крем:

  • Soplica Wisniowa – 30 мл
  • Вершки 33% – 250 г
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Вишня – 100 г
Основа — корж з меренги, схожий на балетну пачку. У роботі з меренгою є кілька правил. Перше з них — акуратно відділіть білки від жовтків, щоб жодна крапля жовтка не потрапила в білок. Білки мають бути кімнатної температури, тому дістаньте яйця з холодильника завчасно або залиште на 10 хвилин у теплій воді.

Приготування:

  1. Збиваємо білки міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли утворилася пишна піна, не перестаємо збивати та поступово всипаємо цукрову пудру. Збиваємо ще декілька хвилин, поки маса стане блискучою і дуже тугою.
  2. Додаємо кукурудзяний крохмаль і лимонний сік та обережно перемішуємо лопаткою (не міксером). Довго мішати не потрібно, щоб не порушити повітряну структуру маси.
  3. Викладаємо масу на пергамент колом — це основа торта. Всередині робимо широке заглиблення — ніби гніздо.
  4. Випікаємо при температурі 100 градусів до готовності (орієнтовно 1,5 години). Корж може тріснути, але має бути м'яким всередині.
  5. Для крему холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою та Soplica до щільної маси — приблизно 5-7 хвилин.
  6. Викладаємо зверху на корж. Прикрашаємо торт вишнями.
  7. Смакуємо!

Десерт "Лимонний тарт"

Цей освіжаючий, літній та нереально смачний десерт із додаванням Soplica Cytryna-Mieta – чудова прикраса для будь-якого столу.

Десерт "Лимонний тарт" / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл
  • Пшеничне борошно – 1 склянка
  • Вершкове масло – 300 г
  • Цукрова пудра – 2 склянки
  • Вершки 20% – 5 ст. л.
  • Лимон – 4 штуки
  • Яйце куряче – 7 штук
  • Цукор – 1 склянка

Готуємо крем (краще зробити це заздалегідь):

  1. Із лимона знімаємо цедру і поміщаємо її в миску з соком лимонів.
  2. Збиваємо 6 жовтків і 1 ціле яйце з цукром, проціджуємо сік в цю суміш і ставимо на повільний вогонь.
  3. Як тільки суміш зігріється, додаємо 150 грамів вершкового масла.
  4. Постійно помішуючи, чекаємо, коли суміш загусне, але не даємо закипіти, це дуже важливо.
  5. Додаємо Soplica Cytryna-Mieta.
  6. Чекаємо, поки крем охолоне.
  7. Радимо додати трохи желатину, щоб готовий десерт не розтікався.

Приготування десерту:

  1. Борошно змішуємо з 1 ст. л. цукрової пудри, додаємо 150 г вершкового масла і перетираємо в крихту.
  2. Поступово вливаємо вершки та замішуємо тісто.
  3. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо корж 15 хвилин, потім знімаємо пергамент і допікаємо корж ще 10 хвилин.
  4. Готуємо меренгу: збиваємо 6 білків з цукровою пудрою до стану твердих піків.
  5. Збираємо тарт: на корж викладаємо крем, а зверху викладаємо меренгу.
  6. Ставимо тарт в духовку на 3-4 хвилини, щоб меренга трохи підрум'янилась.
  7. Смакуємо!

Десерт "Малинова панакота"

Здивуйте друзів вражаючим десертом зі стиглою соковитою малиною з додаванням яскравої Soplica Cytryna-Malina.

Десерт "Малинова панакота" / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Cytryna-Malina – 20 мл
  • Молоко – 120 мл
  • Вершки 35 % – 380 мл
  • Желатин – 10 г
  • Цукор – 110 г
  • Ванільний цукор – 12 г
  • Малина – 150 г

Приготування:

  1. Замочуємо желатин згідно з інструкцією на пакуванні — висипаємо у невелику глибоку посудину, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати.
  2. Коли желатин достатньо збільшиться в об’ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні аж до повного розчинення у воді.
  3. Молоко змішуємо з вершками та ставимо на плиту підігріватися. Кип’ятити суміш не потрібно.
  4. Додаємо до вершково-молочної суміші звичайний та ванільний цукор.
  5. Ретельно перемішуємо, доки кристалики повністю не розчиняться.
  6. Доливаємо Soplica Cytryna-Malina.
  7. У суміш вершків та молока тонким струменем наливаємо розчинений желатин.
  8. Отриману масу розливаємо у силіконові формочки та залишаємо на три години в холодильнику для застигання.
  9. Поки панакота застигає, приготуємо соус. Розморожуємо малину (або ж використовуємо свіжу малину), перетерту з цукром, та збиваємо протягом трьох хвилин у блендері.
  10. Поливаємо панакоту ягідним соусом. Прикрашаємо м‘ятою та свіжими ягодами.
  11. Насолоджуємось!

Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду

Вишуканий торт з мусом із білого шоколаду зачарує насиченим ароматом запашної кави та Soplica Orzech Laskowy.

Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Orzech Laskowy – 120 мл
  • Гіркий шоколад – 220 г
  • Вершкове масло – 220 г
  • Цукор – 1 стакан
  • Яйце - 6 шт.
  • Какао-порошок – ½ скл.
  • Ванілін – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Тепла вода – ⅓ скл.
  • Розчинна кава – 1 ст. л.

Мус із білого шоколаду:

  • Білий шоколад – 165 г
  • Розпушувач – 3 ст. л.
  • Вершкове масло – 3 ст. л.
  • Жовток – 4 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Ванілін – 1 ч. л.
  • Жирні вершки – 1,5 скл.
  • Жирні вершки (для шоколадної суміші) – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Духовку нагріваємо до 175°C. Форму для торта застеляємо пергаментним папером.
  2. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо шматочки шоколаду, помішуючи, поки шоколад не розтопиться.
  3. Розчиняємо каву в теплій воді, додаємо ванілін і сіль. Додаємо все до шоколадної суміші. Далі збиваємо яйця з цукром близько 5 хвилин. Всипаємо какао і змішуємо до однорідної маси.
  4. Об'єднуємо 2 суміші. Переливаємо тісто в форму і випікаємо 50 хвилин.
  5. Далі переходимо до приготування мусу. Білий шоколад ламаємо шматочками, змішуємо з вершковим маслом та розпушувачем. На 30 секунд відправляємо в мікрохвильовку, декілька разів помішуючи.
  6. У цей час збиваємо жовтки з цукром. Ставимо на водяну баню. Тримаємо на вогні близько 5 хвилин до загустіння. Знімаємо з вогню, додаємо ванілін і суміш білого шоколаду. Вливаємо 2 ст. л. вершків і перемішуємо до однорідної маси. Охолоджуємо до кімнатної температури.
  7. Решту 1,5 склянки вершків збиваємо до повітряної маси. ⅓ склянки цих вершків вводимо в шоколадну суміш, а потім і інші.
  8. Мус залийте на остиглу основу і відправте в холодильник на годину. Посипте какао-порошком і подавайте.
  9. Готово!

Смакуємо та насолоджуємось!

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Автор: Ярина Джигін