Уникальное сочетание ингредиентов в Soplica идеально подходит для приготовления различных авторских десертов. Настойки прекрасно раскрывают глубину вкуса и придают приятный пьянящий аромат.

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Ловите 4 рецепта невероятно вкусных десертов с Soplica, которые сделают вашу жизнь слаще.

Торт "Павлова"

Приготовить этот воздушный тортик на основе безе и вишневого крема с добавлением Soplica Wisniowa совсем не сложно, и результат будет поистине фантастическим.


Торт "Павлова" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Безе-основа:

  • Белки – 4 шт.
  • Сахарная пудра – 250 г
  • Крахмал кукурузный – 3 ч. Л.
  • Лимонный сок – 0,5 ч.л.

Крем:

  • Soplica Wisniowa – 30 мл
  • Сливки 33% – 250 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Вишня – 100 г

Приготовление:

  1. Взбиваем белки миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда образовалась пышная пена, не перестаем сбивать и постепенно всыпаем сахарную пудру. Взбиваем еще несколько минут, пока масса не станет блестящей и очень тугой.
  2. Добавляем кукурузный крахмал и лимонный сок и осторожно перемешиваем лопаткой (не миксером). Долго мешать не нужно, чтобы не нарушить воздушную структуру массы.
  3. Выкладываем массу на пергамент кругом – это основа торта. Внутри делаем широкое углубление – словно гнездо.
  4. Выпекаем при температуре 100 градусов до готовности (примерно 1,5 часа). Корж может треснуть, но должен быть мягким внутри.
  5. Для крема холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой и Soplica к плотной массе – примерно 5-7 минут.
  6. Выкладываем сверху на корж. Украшаем торт вишнями.
  7. Смакуем!

Десерт "Лимонный тарт"

Этот освежающий, летний и нереально вкусный десерт с добавлением Soplica Cytryna-Mieta – прекрасное украшение для любого стола.


Десерт "Лимонный тарт" / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл
  • Пшеничная мука – 1 стакан
  • Сливочное масло – 300 г
  • Сахарная пудра – 2 стакана
  • Сливки 20% – 5 ст. л.
  • Лимон – 4 штуки
  • Яйцо куриное – 7 штук
  • Сахар – 1 стакан

Готовим крем (лучше сделать это заранее):

  1. С лимона снимаем цедру и помещаем ее в миску с соком лимонов.
  2. Взбиваем 6 желтков и 1 целое яйцо с сахаром, процеживаем сок в эту смесь и ставим на медленный огонь.
  3. Как только смесь нагреется, добавляем 150 граммов сливочного масла.
  4. Постоянно помешивая, ждем, когда смесь загустеет, но не даем закипеть, это очень важно.
  5. Добавляем Soplica Cytryna-Mieta.
  6. Ждем, пока крем остынет.
  7. Советуем добавить немного желатина, чтобы готовый десерт не растекался.

Приготовление десерта:

  1. Муку смешиваем с 1 ст. л. сахарной пудры, добавляем 150 г сливочного масла и перетираем в крошку.
  2. Постепенно вливаем сливки и замешиваем тесто.
  3. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем корж 15 минут, затем снимаем пергамент и допекаем корж еще 10 минут.
  4. Готовим меренгу: взбиваем 6 белков с сахарной пудрой до состояния твердых пиков.
  5. Собираем тарт: на корж выкладываем крем, а сверху выкладываем меренгу.
  6. Ставим тарт в духовку на 3-4 минуты, чтобы меренга немного подрумянилась.
  7. Лакомимся!

Десерт "Малиновая панакота"

Удивите друзей впечатляющим десертом со спелой сочной малиной с добавлением яркой Soplica Cytryna-Malina.


Десерт "Малиновая панакота" / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Cytryna-Malina – 20 мл
  • Молоко – 120 мл
  • Сливки 35% – 380 мл
  • Желатин – 10 г
  • Сахар – 110 г
  • Ванильный сахар – 12 г
  • Малина – 150 г

Приготовление:

  1. Замачиваем желатин согласно инструкции на упаковке – высыпаем в небольшую глубокую посуду, заливаем необходимым количеством воды и оставляем набухать.
  2. Когда желатин достаточно увеличится в объеме, его необходимо хорошо прогреть на маленьком огне до полного растворения в воде.
  3. Молоко смешиваем со сливками и ставим на плиту подогреваться. Кипятить смесь не нужно.
  4. Добавляем к сливочно-молочной смеси обычный и ванильный сахар.
  5. Тщательно перемешиваем, пока кристаллики полностью не растворятся.
  6. Доливаем Soplica Cytryna-Malina.
  7. В смесь сливок и молока тонкой струйкой вливаем растворенный желатин.
  8. Полученную массу разливаем в силиконовые формочки и оставляем на 3 часа в холодильнике для застывания.
  9. Пока панакота застывает, приготовим соус. Размораживаем малину (или используем свежую малину), перетертую с сахаром, и взбиваем в течение трех минут в блендере.
  10. Поливаем панакоту ягодным соусом. Украшаем мятой и свежими ягодами.
  11. Наслаждаемся!

Трюфельный торт с муссом из белого шоколада

Изысканный торт с муссом из белого шоколада очарует насыщенным ароматом душистого кофе и Soplica Orzech Laskowy.


Трюфельный торт с муссом из белого шоколада​ / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Orzech Laskowy – 120 мл
  • Горький шоколад – 220 г
  • Сливочное масло – 220 г
  • Сахар – 1 стакан
  • Яйцо – 6 шт.
  • Какао-порошок – ½ ст.
  • Ванилин – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Теплая вода – ⅓ стакана.
  • Растворимый кофе – 1 ст. л.

Мусс из белого шоколада:

  • Белый шоколад – 165 г
  • Разрыхлитель – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 3 ст. л.
  • Желток – 4 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Ванилин – 1 ч. Л.
  • Жирные сливки – 1,5 стакана.
  • Жирные сливки (для шоколадной смеси) – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Духовку нагреваем до 175°C. Форму для торта застилаем пергаментной бумагой.
  2. Растапливаем сливочное масло, добавляем кусочки шоколада, помешивая, пока шоколад не растопится.
  3. Растворяем кофе в теплой воде, добавляем ванилин и соль. Добавляем все в шоколадную смесь. Далее взбиваем яйца с сахаром около 5 минут. Всыпаем какао и смешиваем до однородной массы.
  4. Объединяем 2 смеси. Переливаем тесто в форму и выпекаем 50 минут.
  5. Далее переходим к приготовлению мусса. Белый шоколад ломаем кусочками, смешиваем со сливочным маслом и разрыхлителем. На 30 секунд отправляем в микроволновку, несколько раз помешивая.
  6. В это время взбиваем желтки с сахаром. Ставим на водяную баню. Держим на огне около 5 минут до загустения. Снимаем с огня, добавляем ванилин и смесь белого шоколада. Вливаем 2 ст. л. сливок и перемешиваем до однородной массы. Охлаждаем до комнатной температуры.
  7. Остальные 1,5 стакана сливок взбиваем до воздушной массы. ⅓ стакана этих сливок вводим в шоколадную смесь, а затем и в другие.
  8. Мусс залейте на остывшую основу и отправьте в холодильник на час. Посыпьте какао-порошком и подавайте.
  9. Готово!

Лакомимся и наслаждаемся!