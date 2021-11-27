Новий рік та Різдво настануть зовсім скоро, і люди вже готуються до оздоблення своїх домівок новорічними атрибутами. Та традиційні прикраси з часом набридають та стають дедалі дорожчими.

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Про те, як оригінально та недорого прикрасити двері у будинку, розповів блогер Келтон Флайндерс.

Що відомо про Флайндерса? Чоловік – Чоловік – інстаграм- та тікток -блогер. Він розповідає своїм підписникам про моду та показує прості DIY-лайфхаки. Також Флайндерс показує життя його родини – дружини Ебігейл та 1-річної доньки Ліли.

Замість того, щоб купувати дорогий та вже звичний різдвяний вінок, чоловік запропонував створити новий новорічний дизайн. Для оригінальної оздоби потрібно лише кілька метрів тонкої тканини та стрічка.

На відео Флайндерс обмотує двері червоною тканиною, імітуючи подарункову обгортку. Потім тіктокер додав до композиції стрічку іншого кольору та причепив пишний бант.

Оздоба нагадує стрічку на новорічних подарунках / Скриншот з відео Флайндерса

Відео Флайндерса опублікував тікток-канал, присвячений новорічним святкуванням. Відео блогера стало вірусним та набрало понад 3 мільйони переглядів.