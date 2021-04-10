Як прикрасити оселю до Великодня: 12 вишуканих композицій у горщиках та чашках

Джерело:24 канал
Готуючись до світлого Воскресіння Христового, потрібно не лише подбати про святковий кошик, а й гарно вбрати оселю. Створені вами милі інтер’єрні дрібниці наповнять дім атмосферою весни та Великодня.
Ми підготували для вас 12 чудових ідей для великоднього декору. Оберіть із них ті, що вам найбільше до душі, і нумо за роботу всією родиною. Адже до Великодня – рукою подати! Тільки не забудьте заздалегідь придбати матеріали для творчості, щоб усе було напохваті.
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest