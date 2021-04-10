Як прикрасити оселю до Великодня: 12 вишуканих композицій у горщиках та чашках

Готуючись до світлого Воскресіння Христового, потрібно не лише подбати про святковий кошик, а й гарно вбрати оселю. Створені вами милі інтер’єрні дрібниці наповнять дім атмосферою весни та Великодня.

Ми підготували для вас 12 чудових ідей для великоднього декору. Оберіть із них ті, що вам найбільше до душі, і нумо за роботу всією родиною. Адже до Великодня – рукою подати! Тільки не забудьте заздалегідь придбати матеріали для творчості, щоб усе було напохваті.

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1. Великодні зайці, качки та крашанки у вазонах для квітів

Фото pinterest

2. Мила композиція в чашці з мереживом та заячими вушками

Фото pinterest

3. Композиція з квітами та крашанками

Фото pinterest

4. Композиції із зайцями, сердечками та перепелиними яйцями

Фото pinterest

5. Декор із квітучими гілочками

Фото pinterest

6. Вазон із цвітом люпину та великоднім зайчиком

Фото pinterest

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7. Квіткова композиція із зайцями та курчатами

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8. Бюджетний декор із того, що знайшлось удома

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9. Композиція з тюльпанами та гілочками верби

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10. Композиції в чашечках для еспресо

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11. Композиції з м’якими іграшками

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12. Композиція з курчат із використанням чашки й тарілки

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