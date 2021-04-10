Как украсить дом к Пасхе: 12 изысканных композиций в горшках и чашках
Готовясь к светлому Воскресению Христову, нужно не только позаботиться о праздничной корзине, но и красиво убрать дом. Созданные вами милые интерьерные мелочи наполнят дом атмосферой весны и Пасхи.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас 12 замечательных идей для пасхального декора. Выберите из них те, что вам больше всего по душе, и быстрее за работу всей семьей. Ведь до Пасхи – рукой подать! Только не забудьте заранее приобрести материалы для творчества, чтобы все было под рукой.
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1. Пасхальные зайцы, уточки и крашенки в цветочных горшках
Фото pinterest
2. Милая композиция в чашке с кружевами и заячьими ушками
Фото pinterest
3. Композиция с цветами и крашенками
Фото pinterest
4. Композиция с пасхальными зайцами, сердечками и перепелиными яйцами
Фото pinterest
5. Декор с цветущими веточками
Фото pinterest
6. Вазон с цветами люпина и пасхальным зайчиком
Фото pinterest
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7. Цветочная композиция с игрушечными зайцами и цыплятами
Фото pinterest
8. Бюджетный декор из того, что нашлось дома
Фото pinterest
9. Композиция с тюльпанами, веточками вербы и зайчиком
Фото pinterest
10. Композиции в чашечках для эспрессо
Фото pinterest
11. Композиции с мягкими игрушками
Фото pinterest
12. Цыплячья композиция с использованием чашки и тарелки
Фото pinterest
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