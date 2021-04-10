Готовясь к светлому Воскресению Христову, нужно не только позаботиться о праздничной корзине, но и красиво убрать дом. Созданные вами милые интерьерные мелочи наполнят дом атмосферой весны и Пасхи.

Мы подготовили для вас 12 замечательных идей для пасхального декора. Выберите из них те, что вам больше всего по душе, и быстрее за работу всей семьей. Ведь до Пасхи – рукой подать! Только не забудьте заранее приобрести материалы для творчества, чтобы все было под рукой.

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1. Пасхальные зайцы, уточки и крашенки в цветочных горшках

Фото pinterest

2. Милая композиция в чашке с кружевами и заячьими ушками

Фото pinterest

3. Композиция с цветами и крашенками

Фото pinterest

4. Композиция с пасхальными зайцами, сердечками и перепелиными яйцами

Фото pinterest

5. Декор с цветущими веточками

Фото pinterest

6. Вазон с цветами люпина и пасхальным зайчиком

Фото pinterest

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7. Цветочная композиция с игрушечными зайцами и цыплятами

Фото pinterest

8. Бюджетный декор из того, что нашлось дома

Фото pinterest

9. Композиция с тюльпанами, веточками вербы и зайчиком

Фото pinterest

10. Композиции в чашечках для эспрессо

Фото pinterest

11. Композиции с мягкими игрушками

Фото pinterest

12. Цыплячья композиция с использованием чашки и тарелки

Фото pinterest