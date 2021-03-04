Хитрощі офіціантів: як вас змушують залишати більше грошей у ресторані

У кожній сфері – свої таємниці успіху. Кав’ярні та ресторани не є винятком. Виявляється, офіціанти мають чимало способів змусити гостей залишати в закладі якнайбільше грошей.

Тому ми вам розповімо найпоширеніші хитрощі офіціантів, які змушують нас залишати в ресторанах пів зарплати.

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Маленькі порції

Навряд чи ви будете просити переважити страву чи напій. Тому найпростіша хитрість – це неповні порції. Ви навіть не помітите, що в келиху з вином не вистачає декількох мілілітрів. Або що кава могла б бути міцнішою, адже кілька зерен офіціанти та бармени вміло заощадили.





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Знижки на честь Дня народження

Дуже часто в ресторанах іменинникам надається знижка до 25%. Але офіціанти не поспішають говорити про це. Адже у святковій суєті у колі близьких та друзів навряд чи хтось буде запитувати про акції та знижки.

Це на руку офіціантам і адміністрації, які можуть скасувати оплату за чеком, а потім знову провести її, тільки вже зі знижкою. Так і з'являється незаконна надбавка до зарплати.





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Дорогий алкоголь може виявитися дешевим

Якщо ви вирішили провести вечір у приємній компанії та замовити дорогий алкоголь, найкраще попросити офіціанта принести всю пляшку. Тоді ймовірність підміни зводиться до нуля.

Але коли гість знаходиться напідпитку, підмінити дорогий алкоголь дешевим – простіше простого. Це також працює і з коктейлями, коли кількість льоду раптово може збільшитися.





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Швидкий сервіс

Ви ще не встигли доїсти, як тарілку уже забрали? Це ще одна хитрість офіціантів. Адже вам буде незручно сидіти за порожнім столом, навіть якщо ви вже наїлися. Тоді з'являється бажання попросити принести меню ще раз, замовити щось смачненьке і залишити суму в кілька разів більше, ніж планувалося спочатку.





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Не встигли випити, а офіціант уже знову наливає

Найчастіше відвідувачі замовляють до основної страви щось випити. Мабуть, ви помічали, що як тільки випили, а офіціант уже тут. Ви подумаєте, швидкий сервіс? Зовсім ні. Це ще одна хитрість, яка змусить замовити вас ще одну пляшечку смачного напою.





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