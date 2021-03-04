В каждой сфере свои тайны успеха. Кафе и рестораны не является исключением. Оказывается, существует немало методов, чтобы заставить гостя оставить побольше денег в заведении.

Поэтому мы вам расскажем распространенные уловки официантов, которые заставляют нас оставлять в ресторанах пол зарплаты.

Читайте также: 7 секретов заведений быстрого питания, которые вам никто не расскажет

Маленькие порции

Вряд ли вы будете просить перевесить блюдо или напиток. Поэтому самая простая хитрость – это неполные порции. Вы даже не заметите, что в бокале с вином не хватает нескольких миллилитров. Или кофе могло бы быть крепче, ведь несколько зерен официанты и бармены умело сэкономили.



Фото hodor

Скидки в честь Дня рождения

Очень часто в ресторанах именинникам предоставляется скидка до 25%. Но официанты не спешат говорить об этом. Ведь в праздничной суете в кругу близких и друзей вряд ли кто-то будет спрашивать об акциях и скидках.

Это на руку официантам и администрации, которые могут отменить оплату по чеку, а затем снова провести ее, только уже со скидкой. Так и появляется незаконная прибавка к зарплате.



Фото politeka

Дорогой алкоголь может оказаться дешевым

Если вы решили провести вечер в приятной компании и заказать дорогой алкоголь, лучше попросить официанта принести всю бутылку. Тогда вероятность подмены сводится к нулю.

Но когда гость находится под хмельком, подменить дорогой алкоголь дешевым – проще простого. Это также работает и с коктейлями, когда количество льда внезапно может увеличиться.



Фото hodor

Быстрый сервис

Вы еще не успели доесть, как тарелку уже забрали? Это еще одна хитрость официантов. Ведь вам будет неудобно сидеть за пустым столом, даже если вы уже наелись. Тогда появляется желание попросить принести меню еще раз, заказать что-нибудь вкусненькое и оставить сумму в несколько раз больше, чем планировалось изначально.



Фото pixabay

Не успели выпить, а официант уже снова наливает

Чаще всего посетители заказывают к основному блюду что-то выпить. Наверное, вы замечали, что как только выпили, а официант уже тут как тут. Вы подумаете быстрый сервис? Совсем нет. Это просто еще одна хитрость, которая заставит заказать вас еще одну бутылочку вкусного напитка.



Фото politeka