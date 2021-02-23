Где спрятать деньги: 7 секретных мест, о которых не догадается ни один грабитель
Банки предлагают различные способы для сохранения финансов. Но есть немало людей, которые не доверяют всем банковским учреждениям и хотят хранить даже большие суммы средств у себя дома.
Источник:Figyelj
Если вы принадлежите к последней категории людей, мы советуем вам обдуманно и грамотно выбирать тайник для денег.
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1. Дом домашних любимцев
Это хорошее место для хранения средств, но их обязательно нужно надежно обернуть в пакет, пергамент или картон. Грабители в последнюю очередь будут осматривать вещи, которые принадлежат котам, хомякам и особенно собакам.
Фото elkilombonews
2. Кухня
Это комната с наибольшим количеством ящиков и полочек. Поэтому деньги можно спрятать в конверт, а его приклеить ко дну ящика или засунуть в угол, к которому трудно дотянуться.
Фото figyelj
3. Спортивный инвентарь
Если у вас дома есть спортивный инвентарь или тренажеры, то вы можете использовать их для хранения средств. Особенно надежным тайник будет тогда, когда деньги положите в одном из небольших слотов. Тренажер тяжелый, поэтому его трудно будет забрать вместе с деньгами.
Фото figyelj
4. Бытовая техника
Старые бытовые вещи могут стать идеальным сейфом для хранения средств и ценных вещей. Например, можно использовать старый пылесос. Если вы хотите хранить вещи в бытовой технике, которую используете, обязательно помните о своем тайнике. Ведь в противном случае вы можете лишиться своих средств.
Фото erdekesportal
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5. Сад или клумба
Если вы не хотите прятать деньги в доме, поскольку считаете, что там ненадежно это сделать, можете придумать тайник в саду или на клумбе. Для этого в прочную герметичную банку (или другую емкость) спрячьте деньги и закопайте. Обязательно запомните, в какой части вы закопали свое "сокровище".
Фото esgentside
6. Носки
Грабители довольно часто ищут деньги в одежде. Но даже в шкафу можно надежно спрятать любую сумму. Для этого купюры нужно свернуть как можно плотно и сформировать так называемый цилиндр. После этого зафиксируйте деньги специальной резинкой и спрячьте в носки.
Фото sympa-sympa
7. Холодильник или морозильная камера
Существует множество способов спрятать деньги в холодильнике или морозильной камере. Например, деньги можно спрятать в пакет, обернуть фольгой или положить в непрозрачный контейнер для еды.
Фото elkilombonews
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