Банки предлагают различные способы для сохранения финансов. Но есть немало людей, которые не доверяют всем банковским учреждениям и хотят хранить даже большие суммы средств у себя дома.

Если вы принадлежите к последней категории людей, мы советуем вам обдуманно и грамотно выбирать тайник для денег.

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1. Дом домашних любимцев

Это хорошее место для хранения средств, но их обязательно нужно надежно обернуть в пакет, пергамент или картон. Грабители в последнюю очередь будут осматривать вещи, которые принадлежат котам, хомякам и особенно собакам.

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2. Кухня

Это комната с наибольшим количеством ящиков и полочек. Поэтому деньги можно спрятать в конверт, а его приклеить ко дну ящика или засунуть в угол, к которому трудно дотянуться.

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3. Спортивный инвентарь

Если у вас дома есть спортивный инвентарь или тренажеры, то вы можете использовать их для хранения средств. Особенно надежным тайник будет тогда, когда деньги положите в одном из небольших слотов. Тренажер тяжелый, поэтому его трудно будет забрать вместе с деньгами.

Фото figyelj

4. Бытовая техника

Старые бытовые вещи могут стать идеальным сейфом для хранения средств и ценных вещей. Например, можно использовать старый пылесос. Если вы хотите хранить вещи в бытовой технике, которую используете, обязательно помните о своем тайнике. Ведь в противном случае вы можете лишиться своих средств.

Фото erdekesportal

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5. Сад или клумба

Если вы не хотите прятать деньги в доме, поскольку считаете, что там ненадежно это сделать, можете придумать тайник в саду или на клумбе. Для этого в прочную герметичную банку (или другую емкость) спрячьте деньги и закопайте. Обязательно запомните, в какой части вы закопали свое "сокровище".

Фото esgentside

6. Носки

Грабители довольно часто ищут деньги в одежде. Но даже в шкафу можно надежно спрятать любую сумму. Для этого купюры нужно свернуть как можно плотно и сформировать так называемый цилиндр. После этого зафиксируйте деньги специальной резинкой и спрячьте в носки.

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7. Холодильник или морозильная камера

Существует множество способов спрятать деньги в холодильнике или морозильной камере. Например, деньги можно спрятать в пакет, обернуть фольгой или положить в непрозрачный контейнер для еды.

Фото elkilombonews