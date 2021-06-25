Де літо, там Zubrowka: масштабна івент-арена "Морвокзал" запрошує на концерти просто неба

Нарешті Кабмін послабив карантин, дозволивши масові заходи. Тепер можна без вагань збиратись у мандрівку гучною компанією. А де можна зловити справжній літній вайб разом із друзями? Ну, звісно ж, – у прекрасній Одесі. Тут і сонячні пляжі, й багато визначних пам'яток, а ще – найбільший концертний зал просто неба – "Морвокзал", спонсором якого вже другий рік поспіль є легендарний бренд Zubrowka.

Івент-арена "Морвокзал" – це ідеальне місце для відпочинку у розпал літа. Тут можна відпочити від одеської спеки у затишних лаунж-зонах, скуштувати неймовірно смачні страви у фуд-кортах чи просто прогулятись набережною, ловлячи легкий морський бриз.

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Івент-арена "Морвокзал" / Фото Zubrowka

Знайти "Морвокзал" можна: м. Одеса, вулиця Приморська, 6б, площа Морського вокзалу між готелем "Одеса" та храмом Святого Миколи.

Із 2018 року тут відбулось понад 150 масштабних подій: вистав, зйомок, концертів та різноманітних шоу. За три роки "Морвокзал" відвідало понад мільйон людей.

Цьогоріч івент-арена буде не менш драйвовою, адже на сцені виступатимуть Jamala, The HARDKISS, 5'NIZZA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, DZIDZIO, "Вечірній квартал", Hans Zimmer, Mario Biondi, Гарік Кричевський, Олег Винник, Олег Скрипка, Макс Барських та багато інших! Саме тут на вас чекає море позитиву, енергії та задоволення!

Детальніше про заплановані концерти можна дізнатися тут:

"Морвокзал" відвідало понад мільйон людей / Фото Zubrowka

Рай для поціновувачів моря та музики

Уже два роки поспіль спонсором цього неймовірного літнього концертного майданчика є

Морський вокзал Одеського морського торгового порту – один із найбільших в Україні. Він оточений Чорним морем, і сюди можуть заходити судна до 272 метрів у довжину. Щороку порт приймає до 4 мільйонів пасажирів.

Морський вокзал Одеського морського торгового порту / Фото traveller

Це справжнє серце Одеси, куди з'їжджаються туристи з усіх куточків країни. Територія морвокзалу – це набережна, з обох боків якої розташувались великі круїзні лайнери та невеликі катери. Звідси можна вирушити на екскурсію прямісінько у відкрите море.

Однак прогулянки безкраїм морем – не єдине, чим дивує порт. Тут можна побачити багато цікавого. Наприклад, піднятись Потьомкінськими сходами, які поєднують гавань та Морський вокзал з центром міста. А ще тут зведений пам'ятник герцогу де Рішельє, більш відомий як Пам'ятник Дюку – бронзова скульптура першого одеського градоначальника Армана Емманюеля дю Плессі.

Пам'ятник Дюку / Фото tonkosti

Одесити так любили свого градоначальника, який перетворив Одесу на багате і квітуче європейське місто, що вважали, що саме він його й заснував. Це головна візитівка міста, яка перетворилась на популярну фотозону. Кажуть, що той, хто не був біля Дюка – той не бачив Одеси.

Окрім цього, тут на кожному кроці місцевим жителям та гостям міста пропонують різноманітні екскурсії та розваги.

"Морвокзал" відкритий із 15 червня по 15 вересня / Фото Zubrowka

А для тих, хто любить більш активний відпочинок, – тут функціонує найбільша в Україні літня концертна арена просто неба "Морвокзал", відкрита для відвідувачів із 15 червня по 15 вересня.

Щороку на "Морвокзалі" влаштовують круті розважальні програми / Фото Zubrowka

Тут спеціально для одеситів та гостей міста щороку влаштовують круті розважальні програми та неймовірні шоу з симфонічними оркестрами, запрошують популярних вокалістів, диджеїв та диригентів.

На "Морвокзалі" можна почути найкращі світові хіти, насолодитись українським та європейським фольклором і фантастичними шедеврами рок-музики. Минулого року на сцені запалювали Ірина Білик, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла, Олег Кензов, Олег Винник, Оля Полякова, "Время и стекло", "Вечірній квартал" та багато інших.

Олег Винник на сцені "Морвокзалу" / Фото Zubrowka

Відкривай літо із Zubrowka

Zubrowka є офіційним представником літніх розваг на "Морвокзалі" у спекотній Одесі. Тут у затишних лаунж-зонах буде безліч розіграшів, конкурсів та крутих призів від легендарного бренду.

Zubrowka є офіційним представником літніх розваг на "Морвокзалі" / Фото Zubrowka

Zubrowka – один із найбільш впізнаваних алкогольних брендів у світі. Настоянки Zubrowka вже понад пів тисячоліття виготовляють на основі натуральних есенцій з добірних ягід та запашної трави зубрівки, які ростуть в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі.

Створення Zubrowka розпочинається на сонячних галявинах густого пралісу, де живуть могутні біловезькі зубри. Тут двічі на рік сім’ї збирачів збирають унікальну зубрівку, а також плоди та прянощі для настоянок винятково вручну.

Zubrowka Zlota / Фото Zubrowka

Інгредієнти для майбутніх настоянок відправляють на сучасний лікеро-горілчаний завод CEDC International у місті Білосток (Польща). Саме там із зібраних природних компонентів виготовляють ароматні есенції, до яких додають найкращі високоочищені спирти з добірних зерен та кришталево чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

Насамкінець у кожну пляшку вручну вкладають одне стебло зубрівки як підтвердження природності продукту, після чого розливають напій та відправляють на полиці магазинів.

Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Настоянки Zubrowka експортуються у понад 70 країн, зокрема у США, Велику Британію, Францію, Угорщину та Україну. Смак та аромат напоїв Zubrowka неодноразово відзначали на престижних міжнародних конкурсах, серед яких The Spirits Business Vodka Masters, The International Wine & Spirits Competition та інші.

До теми Нові нагороди Zubrowka: історія успіху найтитулованішого алкогольного бренду

У 2020 році Zubrowka Bison Grass отримала найвищу нагороду, виборовши золото та титул The Vodka Master за результатами конкурсу The Spirits Business Vodka Masters.

У щорічному рейтингу авторитетного видання Shanken's IMPACT Zubrowka посідає друге місце серед світових брендів алкогольних напоїв.

Zubrowka – це напій, створений природою для тих, то цінує якість.

2021 року ТМ Żubrówka стала офіційним горілчаним партнером "Тарасової Гори" , найбільшого мотофестивалю в Україні. І вже два роки вона є офіційним партнером грандіозної одеської івент-арени "Морвокзал".

На івент-арені можна посмакувати унікальну Żubrówka / Фото Zubrowka

Тож не втрачайте нагоду відкрити для себе легендарні настоянки Zubrowka, які припали до душі мільйонам споживачів по всьому світу. Не пропустіть фестиваль цього літа в Одесі та станьте частинкою неймовірної музичної події!

На івент-арені можна не лише весело провести час та зарядитись літнім драйвом, але й посмакувати унікальну Żubrówka.

А для тих, хто не любить чекати й просто зараз хоче скуштувати смак літа, пропонуємо приготувати смачний та оригінальний коктейль на основі Żubrówka Rose.

Коктейль "Rose Tonic"

Яскравий коктейль із Zubrowka Rose на основі натуральних свіжих лісових ягід подарує неймовірний вибух яскравих смаків та зробить ваш відпочинок дійсно незабутнім!

Коктейль "Rose Tonic" / Фото Zubrowka

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Тонік – 120 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте Zubrowka Rose і тонік. Перемішайте інгредієнти й прикрасьте коктейль свіжими ягодами та м’ятою. Подавайте.

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