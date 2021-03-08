Клімат дуже швидко змінюється, швидше ніж передбачали вчені. Одна з головних причин – це забруднення, а саме несвідоме ставлення людей до природи та навколишнього середовища. Тому, аби запобігти катастрофі, важливо змінити свої повсякденні звички, зробивши їх більш екологічними.

Деякі відомі бренди уже зараз пропонують рішення, направленні на порятунок нашої екосистеми. Адже пізніше може бути пізно. Хто ж вони?

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Еко шуби нині у топі

Цієї зими еко шуби – найпопулярніший елемент одягу. Тому всесвітньо відомі бренди свідомо відмовляються від тваринного хутра на користь штучного. У колекції відомих брендів представлені шуби на будь-який смак, вони можуть задовольнити найвибагливіших модниць.





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Таблетки – замість рідкого ополіскувача

Компанія Humankind радить спробувати твердий засіб у формі зручних пігулок замість ополіскувача для рота. Це справжнє екологічне ноу-хау, оскільки на виробництво продукту йде менше води та пластику. А транспортуються пігулки у багаторазових контейнерах чи скляних пляшечках.





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Маски із кави для обличчя

В'єтнамська компанія AirX створила маску із кавової гущі. Повітряний фільтр у ній є біорозкладаним та протимікробним, а саму маску слід замінювати приблизно кожні 30 днів.





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Текстиль з океанічного пластику

Колекція текстильних виробів бренду Camira виготовлена із пластикових пляшок, що були виловлені в океані. Продукцію було виготовлено в рамках співпраці з ініціативою SEAQUAL – компанією, яка була створена задля зменшення кількості пластикових відходів у водах світового океану.





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Багатоцільові меблі

Компанія Ikea – запустила нову колекцію еко меблів. Їх виробляють з екологічно чистих матеріалів максимально природним способом. Також дані меблі вражають своєю функціональністю. Наприклад, міжкімнатна перегородка, може слугувати вішалкою для одягу, і кошиком для зберігання речей.





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Одяг із залишків деніму

Відома українська дизайнерка Ксенія Шнайдер повністю перейшла на ідею апсайклінгу. Дизайнерка виготовляла одяг з перероблених речей. Нині Ксенія використовує ще й залишки тканини, що залишалися після виробництва. Нова колекція із клаптиків деніму стала дуже популярною.



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