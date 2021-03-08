Дбаймо про планету: бренди, що піклуються про екологію
Клімат дуже швидко змінюється, швидше ніж передбачали вчені. Одна з головних причин – це забруднення, а саме несвідоме ставлення людей до природи та навколишнього середовища. Тому, аби запобігти катастрофі, важливо змінити свої повсякденні звички, зробивши їх більш екологічними.
Джерело:24 канал
Деякі відомі бренди уже зараз пропонують рішення, направленні на порятунок нашої екосистеми. Адже пізніше може бути пізно. Хто ж вони?
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Еко шуби нині у топі
Цієї зими еко шуби – найпопулярніший елемент одягу. Тому всесвітньо відомі бренди свідомо відмовляються від тваринного хутра на користь штучного. У колекції відомих брендів представлені шуби на будь-який смак, вони можуть задовольнити найвибагливіших модниць.
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Таблетки – замість рідкого ополіскувача
Компанія Humankind радить спробувати твердий засіб у формі зручних пігулок замість ополіскувача для рота. Це справжнє екологічне ноу-хау, оскільки на виробництво продукту йде менше води та пластику. А транспортуються пігулки у багаторазових контейнерах чи скляних пляшечках.
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Маски із кави для обличчя
В'єтнамська компанія AirX створила маску із кавової гущі. Повітряний фільтр у ній є біорозкладаним та протимікробним, а саму маску слід замінювати приблизно кожні 30 днів.
Фото vietnamtimes
Текстиль з океанічного пластику
Колекція текстильних виробів бренду Camira виготовлена із пластикових пляшок, що були виловлені в океані. Продукцію було виготовлено в рамках співпраці з ініціативою SEAQUAL – компанією, яка була створена задля зменшення кількості пластикових відходів у водах світового океану.
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Багатоцільові меблі
Компанія Ikea – запустила нову колекцію еко меблів. Їх виробляють з екологічно чистих матеріалів максимально природним способом. Також дані меблі вражають своєю функціональністю. Наприклад, міжкімнатна перегородка, може слугувати вішалкою для одягу, і кошиком для зберігання речей.
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Одяг із залишків деніму
Відома українська дизайнерка Ксенія Шнайдер повністю перейшла на ідею апсайклінгу. Дизайнерка виготовляла одяг з перероблених речей. Нині Ксенія використовує ще й залишки тканини, що залишалися після виробництва. Нова колекція із клаптиків деніму стала дуже популярною.
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