Заботимся о планете: бренды, которые защищают экологию
Климат очень быстро меняется, быстрее чем предполагали ученые. Одна из главных причин – это загрязнение, а именно бессознательное отношение людей к природе и окружающей среде. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофу, важно изменить свои повседневные привычки, сделав их более экологичными.
Источник:24 канал
Некоторые известные бренды уже сейчас предлагают решения, направленные на спасение нашей экосистемы. Ведь позже может быть поздно. Кто же они?
Читайте также: Мировые бренды, названия которых мы произносим неправильно
Эко шубы сейчас в топе
Этой зимой еко шубы – самый популярный элемент одежды. Поэтому всемирно известные бренды сознательно отказываются от животного меха в пользу искусственного. В коллекции известных брендов представлены шубы на любой вкус, они могут удовлетворить самых требовательных модниц.
Фото lady
Таблетки – вместо жидкого ополаскивателя
Компания Humankind советует попробовать твердое средство в форме удобных таблеток вместо ополаскивателя для рта. Это настоящее экологическое ноу-хау, поскольку на производство продукта уходит меньше воды и пластика. А транспортируются таблетки в многоразовых контейнерах или стеклянных бутылочках.
Фото emeraldology
Маски для лица из кофе
Вьеєтнамская компания AirX создала маску из кофейной гущи. Воздушный фильтр в ней является биоразлагаемым и противомикробным, а саму маску следует менять примерно каждые 30 дней.
Фото vietnamtimes
Текстиль из океанического пластика
Коллекция текстильных изделий бренда Camira изготовлена из пластиковых бутылок, которые были выловлены в океане. Продукция была изготовлена в рамках сотрудничества с инициативой SEAQUAL – компанией, которая была создана для уменьшения количества пластиковых отходов в водах мирового океана.
Фото pixabay
Многоцелевая мебель
Компания Ikea – запустила новую коллекцию эко мебели. Ее производят из экологически чистых материалов максимально естественным способом. Также данная мебель поражает своей функциональностью. Например, межкомнатная перегородка может служить вешалкой для одежды и корзиной для хранения вещей.
Фото pinterest
Одежда из остатков денима
Известный украинский дизайнер Ксения Шнайдер полностью перешла на идею апсайклинга. Дизайнер изготовляла одежду из переработанных вещей. Сейчас Ксения использует еще и остатки ткани, которые оставались после производства. Новая коллекция из лоскутков денима стала очень популярной.
Фото vogue
Поделиться новостью