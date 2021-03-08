Климат очень быстро меняется, быстрее чем предполагали ученые. Одна из главных причин – это загрязнение, а именно бессознательное отношение людей к природе и окружающей среде. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофу, важно изменить свои повседневные привычки, сделав их более экологичными.

Некоторые известные бренды уже сейчас предлагают решения, направленные на спасение нашей экосистемы. Ведь позже может быть поздно. Кто же они?

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Эко шубы сейчас в топе

Этой зимой еко шубы – самый популярный элемент одежды. Поэтому всемирно известные бренды сознательно отказываются от животного меха в пользу искусственного. В коллекции известных брендов представлены шубы на любой вкус, они могут удовлетворить самых требовательных модниц.



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Таблетки – вместо жидкого ополаскивателя

Компания Humankind советует попробовать твердое средство в форме удобных таблеток вместо ополаскивателя для рта. Это настоящее экологическое ноу-хау, поскольку на производство продукта уходит меньше воды и пластика. А транспортируются таблетки в многоразовых контейнерах или стеклянных бутылочках.





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Маски для лица из кофе

Вьеєтнамская компания AirX создала маску из кофейной гущи. Воздушный фильтр в ней является биоразлагаемым и противомикробным, а саму маску следует менять примерно каждые 30 дней.



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Текстиль из океанического пластика

Коллекция текстильных изделий бренда Camira изготовлена из пластиковых бутылок, которые были выловлены в океане. Продукция была изготовлена в рамках сотрудничества с инициативой SEAQUAL – компанией, которая была создана для уменьшения количества пластиковых отходов в водах мирового океана.



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Многоцелевая мебель

Компания Ikea – запустила новую коллекцию эко мебели. Ее производят из экологически чистых материалов максимально естественным способом. Также данная мебель поражает своей функциональностью. Например, межкомнатная перегородка может служить вешалкой для одежды и корзиной для хранения вещей.



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Одежда из остатков денима

Известный украинский дизайнер Ксения Шнайдер полностью перешла на идею апсайклинга. Дизайнер изготовляла одежду из переработанных вещей. Сейчас Ксения использует еще и остатки ткани, которые оставались после производства. Новая коллекция из лоскутков денима стала очень популярной.



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