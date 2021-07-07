Кімнатні рослини можуть позитивно впливати на якість повітря, настрій і навіть психічне здоров'я. Ідеї 24 розповідають про переваги декорування дому вазонами.

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Чому варто мати вдома рослини

Чисте повітря

Рослини чудово виводять токсини з повітря і покращують його якість. Вони можуть видаляти за добу понад 80% летких органічних сполук, які включають формальдегід, ацетон, етанол, бутанол та бензол. Всі ці сполуки можна знайти у вашому будинку. Для того, щоб покращити якість повітря, достатньо буде однієї великої рослини або двох середніх на 30 квадратних метрів.

Гарний настрій



Вазони допомагають залишатись у хорошому настрої / Фото Unsplash

Рослини також можуть позитивно вплинути на ваш настрій: догляд за ними може допомогти зменшити щоденний стрес. Це відбувається завдяки мікробам, які живуть на рослинах та у ґрунті і діють як природні антидепресанти.

Висока продуктивність

Рослини також сприяють підвищенню продуктивності на 70%. Тому дуже важливо озеленювати приміщення на роботі. У Великій Британії провели дослідження і прикрасили кабінети навчального закладу рослинами. В результаті, студенти на лекціях стали більш сконцентровані, а показники відвідуваності були вищими, ніж у класах без рослин.

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Психічне здоров'я



Кімнатні рослини знижують рівень стресу / Фото 1plus1

Рослинна терапія допомагає боротись зі стресом, тривогами та навіть депресіями. Тому проводити час у приміщенні з великою кількістю рослин дуже корисно. Це може мати неабиякий терапевтичний ефект і привести до відчуття спокою та зменшення стресу. До того ж догляд за кімнатними рослинами допомагає зменшити почуття самотності, пригніченості і додає мотивації для досягнення цілей.

Приберіть фоновий шум

Якщо ви живете в багатоквартирному будинку – рослини точно допоможуть вам створити тихий простір. Кімнатна зелень зменшує фоновий шум завдяки звукопоглинанню, яке виникає завдяки їхній динамічній поверхні. Від того, скільки шуму зможуть поглинати рослини, залежить їхньої кількість, розмір, щільність листя та площа поверхні рослин.

Контроль вологості та температури



Вазони допоможуть підтримувати комфортну температуру / Фото Unsplash

Тінь рослин може допомогти охолодити приміщення у спекотну пору. Завдяки фотосинтезу рослини виділяють вологу, що може принести прохолоду або прогріти приміщення, в залежності від температури. Дослідження показали, що у теплому приміщенні рослини можуть знизити температуру до 10 градусів. Для того, щоб вони могли правильно проводити фотосинтез і продовжувати випускати вологу в повітря – потрібно періодично протирати листя від пилу.

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Чудовий декор

У соцмережах активно попадають у тренди великі кімнати рослини. Вони схожі на природне мистецтво і можуть додати родзинки будь-якому дизайну. Озеленення зробить кімнату більшою, теплішою та привабливішою.



Які стильні горщики для вазонів / Фото Pinterest



Один великий вазон буде доречним для будь-якого дизайну / Фото Pinterest



Мінімалістично і дуже стильно / Фото Pinterest