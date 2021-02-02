Почему стоит хорошо подумать перед началом ремонта: 12 убедительных примеров
Люди, призванные облегчать и украшать нашу жизнь по-прежнему продолжают случайно или намеренно совершать ошибки, создавая абсолютно абсурдные вещи.
Источник: 24 канал
В этой коллекции вы увидите новую порцию строительно-дизайнерских ляпов и маразмов.
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