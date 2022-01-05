Помідори використовуються в кулінарії по-різному. І всі хотіли б зберегти їх свіжими якомога довше після покупки. Як їх правильно зберігати та чому холодильник псує томати?

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Чому зберігати помідори в холодильнику – погана ідея

Група вчених вивчила понад 25 000 генів різних видів томатів. Їх охолоджували при 5°С протягом 1, 3 і 7 днів, а потім залишали ще на 1 добу при кімнатній температурі. Один день охолодження не мав значного впливу на помідори, але тривалі періоди пригнічували гени.

Пізніше добровольці експерименту охолодження куштували помідори. Здебільшого виявилося, що помідори, які зберігалися в холодильнику, були менш смачними.

Де зберігати помідори

Ідеальна температура для зберігання томатів 16,7 – 20°С. Не кладіть помідори один на одного. Краще тримати їх поруч, щоб запобігти швидкому гниттю.



Не кладіть помідори один на одного / Фото 5-Minute Crafts

Для зберігання ще не повністю дозрілих помідорів можна використовувати холодне сухе місце. Ідеально, якщо у вас є неопалюваний льох чи теплий гараж. Помідори можна зберігати в холодильнику лише в тому випадку, якщо вони перезрілі.

Як зробити помідори з холодильника знову смачними

Незважаючи на те, що зберігання в холодильнику шкодить помідорам, все ж є шанс частково повернути старий смак.

Не їжте помідори, щойно дістанете їх з холодильника, а дайте їм полежати, поки вони не стануть кімнатної температури. Процес нагрівання частково відновить смак, тому дайте їм прогрітися перед вживанням.



Не їжте помідори одразу з холодильника / Фото 5-Minute Crafts