Помидоры используются в кулинарии по-разному. И все хотели бы сохранить их свежими подольше после покупки. Как их правильно хранить и почему холодильник портит томаты?

Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Почему хранить помидоры в холодильнике – плохая идея

Группа ученых изучила более 25 000 генов разных томатов. Их охлаждали при 5 ° С в течение 1, 3 и 7 дней, а затем оставляли еще на 1 сутки при комнатной температуре. Один день охлаждения не оказывал значительного влияния на помидоры, но длительные периоды угнетали гены.

Позже добровольцы эксперимента охлаждения пробовали помидоры. В основном оказалось, что хранившиеся в холодильнике помидоры были менее вкусными.

Где хранить помидоры

Идеальная температура хранения томатов 16,7 – 20°С. Не кладите помидоры друг на друга. Лучше держать их рядом, чтобы предотвратить быстрое гниение.



Не кладите помидоры друг на друга / Фото 5-Minute Crafts

Для хранения еще не полностью созревших помидоров можно использовать холодное сухое место. Идеально, если у вас есть неотапливаемый погреб или теплый гараж. Помидоры можно хранить в холодильнике только в том случае, если они перезрели.

Как сделать помидоры из холодильника снова вкусными

Несмотря на то что хранение в холодильнике вредит помидорам, все же есть шанс частично вернуть старый вкус.

Не ешьте помидоры, как только вы получите их из холодильника, а дайте им полежать, пока они не станут комнатной температуры. Процесс нагрева частично восстановит вкус, поэтому дайте им прогреться перед употреблением.



Не ешьте помидоры прямо из холодильника / Фото 5-Minute Crafts