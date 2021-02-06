Виявляється, пачки з щільного картону з відкидною верхньою кришечкою були придумані однією з компаній, яка виробляла сигарети, не в цілях інновації або дизайну, а для того, щоб зробити споживачів даних сигарет ходячою рекламою.

Джерело: 24 канал

Раніше, коли пачки цигарок були без відкидних кришечок, курці призвичаїлися витягати сигарети з м'яких пачок не виймаючи їх з кишені, а отже люди не бачили марку тютюнового виробу. Це було зовсім не до вподоби маркетологам тютюнових компаній.

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Тому завдяки новому дизайну сигаретних пачок, фліп-топи (так називаються нинішні сигаретні пачки) доводилося діставати, щоб витягти сигарету.



Фото pixabay

Але й тут курці знайшли вихід, з роками вони навчилися витягати сигарети й з фліп-топів не виймаючи пачку з кишені. Тому, потрібна була нова складна упаковка, але тут першою стала компанія Dunhill.

Тепер, щоб дістати сигарету з пачки доведеться відкрити не тільки кришечку, але і клапан-фольгу. У кишені цього точно не зробиш.



Фото pixabay

А для більшого престижу в Dunhill назвали цей внутрішній клапан красивим словом х'юмідор.

Х'юмідор – це ящик для зберігання сигар в якому підтримується оптимальний рівень вологості та й аромат не випаровується.