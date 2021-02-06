Оказывается, пачки из плотного картона с откидной верхней крышкой были придуманы одной из компаний, которая производила сигареты, не в целях инновации или дизайна, а для того, чтобы сделать потребителей данных сигарет ходячей рекламой.

Источник: 24 канал

Раньше, когда пачки сигарет были без откидных крышек, курильщики привыкли вытаскивать сигареты из мягких пачек не вынимая их из кармана, а значит люди не видели марку табачного изделия. Это совсем не нравилось маркетологам табачных компаний.

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Поэтому благодаря новому дизайну сигаретных пачек, флип-топы (так называются нынешние сигаретные пачки) приходилось доставать, чтобы извлечь сигарету.



Фото pixabay

Но и здесь курильщики нашли выход, с годами они научились извлекать сигареты и с флип-топов не вынимая пачку из кармана. Поэтому, нужна была новая сложная упаковка, но здесь первой стала компания Dunhill.

Теперь, чтобы получить сигарету из пачки, придется открыть не только крышечку, но и клапан-фольгу. В кармане этого точно не сделаешь.



Фото pixabay

А для большего престижа в Dunhill назвали этот внутренний клапан красивым словом хьюмидор.

Хьюмидор – это ящик для хранения сигар в котором поддерживается оптимальный уровень влажности и аромат не испаряется.