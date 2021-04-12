Не виливайте воду з-під макаронів: секрет використання рідини з користю

Джерело:The Huffington Post
Частенько після важкого дня немає бажання довго готувати вечерю. У такому випадку виручають макарони. Але мало хто знає одну хитрість: після того як паста зварилася, воду не потрібно виливати. Розповідаємо, як її можна використати.
Шеф-кухарі та справжні поціновувачі макаронів вважають, що всі, хто висипають їх в друшляк і зливають воду – роблять абсолютно неправильно. Вода після пасти вважається корисною – її можна використати як в кулінарії, так і в побуті.
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У процесі кипіння з борошна у воду виділяється крохмаль. Тому після варіння макаронів залишається білувата каламутна рідина. Шеф-кухарі називають її "рідким золотом", адже саме вона допомагає зробити соус для пасти густим і однорідним. Варто просто додати кілька ложок води з-під макаронів у свій соус і ви отримаєте густу кремову консистенцію.
Як використати воду з-під макаронів повторно / Фото pixabay
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