Часто ми приймаємо рішення серцем, часом – мозком, а буває, що все вирішують очі. Перше враження – найважливіше. Цієї миті мозок із серцем мовчки спостерігають, як погляд, а за ним і руки самі тягнуться до прикольної штуки.

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