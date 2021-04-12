Не выливайте воду из-под макарон: секрет использования жидкости с пользой
Зачастую после тяжелого дня нет желания долго готовить ужин. В таком случае выручают макароны. Но мало кто знает одну хитрость: после того как паста сварилась, воду не нужно выливать. Рассказываем, как ее можно использовать.
Источник:The Huffington Post
Шеф-повара и настоящие ценители макарон считают, что все, кто высыпают их в дуршлаг и сливают воду – делают абсолютно неправильно. Вода после пасты считается полезной – ее можно использовать как в кулинарии, так и в быту.
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В процессе кипения из муки в воду выделяется крахмал. Поэтому после варки макарон остается беловатая мутная жидкость. Шеф-повара называют ее "жидким золотом", ведь именно она помогает сделать соус для пасты густым и однородным. Стоит просто добавить несколько ложек воды из-под макарон в свой соус и вы получите густую кремовую консистенцию.
Как использовать воду из-под макарон повторно / Фото pixabay
Как сохранить воду после приготовления макарон
- Поставьте дуршлаг не в раковину, а в миску или кастрюлю, в которую и будет собираться вода.
- Используйте специальные разновидности кастрюль, в которые уже встроен дуршлаг. После приготовления пасты его нужно будет вынуть из емкости вместе с макаронами и дождаться, пока вода стечет в кастрюлю.
- Когда вы готовите спагетти, имейте под рукой специальные щипцы, чтобы переложить макароны из кастрюли в миску. Тогда вы легко сможете использовать жидкость повторно.
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Для чего еще полезна вода из-под макарон
- Подкормка комнатных растений;
- Средство для мытья посуды;
- Маска для волос;
- Ванночка для ног и ногтей;
- Основа для теста.
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