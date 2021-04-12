Зачастую после тяжелого дня нет желания долго готовить ужин. В таком случае выручают макароны. Но мало кто знает одну хитрость: после того как паста сварилась, воду не нужно выливать. Рассказываем, как ее можно использовать.

Шеф-повара и настоящие ценители макарон считают, что все, кто высыпают их в дуршлаг и сливают воду – делают абсолютно неправильно. Вода после пасты считается полезной – ее можно использовать как в кулинарии, так и в быту.

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В процессе кипения из муки в воду выделяется крахмал. Поэтому после варки макарон остается беловатая мутная жидкость. Шеф-повара называют ее "жидким золотом", ведь именно она помогает сделать соус для пасты густым и однородным. Стоит просто добавить несколько ложек воды из-под макарон в свой соус и вы получите густую кремовую консистенцию.



Как использовать воду из-под макарон повторно / Фото pixabay

Как сохранить воду после приготовления макарон

Поставьте дуршлаг не в раковину, а в миску или кастрюлю, в которую и будет собираться вода.

Используйте специальные разновидности кастрюль, в которые уже встроен дуршлаг. После приготовления пасты его нужно будет вынуть из емкости вместе с макаронами и дождаться, пока вода стечет в кастрюлю.

Когда вы готовите спагетти, имейте под рукой специальные щипцы, чтобы переложить макароны из кастрюли в миску. Тогда вы легко сможете использовать жидкость повторно.

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Для чего еще полезна вода из-под макарон