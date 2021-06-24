Чому не вигідно викидати старі телевізори: 9 переконливих доказів із фото

Пласкі, яскраві й дуже розумні красені давно витіснили з нашого інтер'єру громіздкі телевізори. У вас, мабуть, також припадає порохом десь у коморі чи гаражі старенький "динозавр" із кінескопом. Думаєте, йому час вирушити на смітник? Навпаки, він із тріумфом має повернутися додому!

Ми вас легко переконаємо, що старий телевізор можна перетворити на нову потрібну річ, яка стане справжньою окрасою вашого дому. Ділимось ідеями, як це зробити.

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Простір для домашніх улюбленців

Зі старого телевізора вийде чудовий будиночок для домашніх улюбленців. Застеліть основу м’яким покривалом чи килимом і покладіть туди улюблені іграшки вашої тваринки.



Ідеальний будинок для котика / Фото Pinterest

Акваріум

Ваш старий телевізор може стати стильним та оригінальним акваріумом для рибок. Витягніть все непотрібне з середини, а натомість поставте туди скляний куб із водою.



Створіть новий простір для риб / Фото Pinterest

Бар

Бар для улюблених напоїв зі старого телевізора. Таке оригінальне рішення точно оцінять ваші друзі.



Можете додати підсвітку у новий бар / Фото Pinterest

Місце для вазонів

Телевізор також можна переробити у куточок для вазонів. Таким чином ви зможете захистити рослини від надмірного сонячного світла.



Яке стильне місце для вазонів / Фото Pinterest

Книжкова полиця

Зі старого телевізора можна зробити чудову поличку для книг. Тож трішки креативу – і новий елемент інтер'єру готовий!



Тепер всі книги будуть впорядковані / Фото Pinterest

Поличка для канцелярії та дрібничок

Життя стало одноманітним, і все повторюється по колу? Зателефонуй найближчій подрузі та влаштуй коктейльну вечірку на двох просто вдома! Ізміксувати смачні коктейлі просто!

Окрім книжкової полиці, ви можете також створити і підставку для ваших олівців, планера та підручників, якими користуєтесь щодня.



Яскрава полиця для речей / Фото Pinterest



Ця креативна тумба буде чудово виглядати поруч з ліжком / Фото Pinterest

Міністолик

Така підставка для напоїв точно буде зручною та практичною деталлю у вашій домівці. Екран телевізора слугуватиме стільницею, а всередину можна покласти улюблені журнали чи інші речі.

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Комод

Якщо старих телевізорів у вас кілька, ви можете створити з них креативний комод. Поставте телевізори один на один і у вас вдома з'явиться додаткове місце для речей.



Пофарбуйте телевізори і поскладайте один на один / Фото Pinterest



Додаткове місце для взуття та інших речей / Фото Pinterest

Предмет декору

Неробочий телевізор за допомогою фарб можна перетворити на стильну деталь, яка буде прикрашати вашу домівку.



Телевізор прикрашений вишивкою / Фото Pinterest



Це перевтілення просто вражає / Фото Pinterest