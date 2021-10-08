Чому не варто купувати миті овочі: переконливе пояснення дієтологині

На полицях супермаркетів є чималий вибір митих овочів: морква, картопля, буряк і т.д. І часто наше око зупиняється саме на них, адже це зручно та економить наш час під час приготування. Але ми знаємо кілька причин не купувати такі овочі. Детальніше про це – у матеріалі Ідеї 24.

Фрукти і овочі – дві найважливіші групи продуктів. У них багато поживних речовин, і ми повинні споживати їх регулярно. А під час закупів, погодьтеся, миті продукти виглядають апетитніше і, ймовірно, краще продаються. Ще й, на перший погляд, здається, що і різниця у ціні не така уже й значна. Але дієтологиня Анна Антонова розповіла, чому все ж краще брати брудні овочі, навіть зі шматочками землі.

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Чому не варто купувати миті овочі

Після того як зібрали урожай, на коренеплодах залишається природна захисна плівка, що забезпечує імунітет від цвілі й гниття. А під час промислового миття є етап замочування в агресивних синтетичних розчинах ПАР (поверхнево-активні речовини) і механічне чищення. Овочі позбавляють цього імунітету і вони швидко псуються. Тому продукти можуть додатково обробляти хлоргексидином і антисептиками, щоб продовжити термін придатності.

Крохмалисті овочі, як губка вбирають у себе вміст розчинів. Домашнє вимочування і очищення від шкірки проблему, на жаль, не вирішить. За словами дієтологині, потрапляючи в організм, ПАР і антисептики провокують алергічні реакції, інтоксикацію, дисбактеріоз, викликають резистентність до антибіотиків. Саме тому вибір неочищених овочів виправданий не тільки фінансовою економією, але й безпекою для здоров'я.

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Обирайте у супермаркеті неочищені овочі / Фото unsplash

Текст публікації Анни Антонової:

Миті овочі виглядають апетитно, краще продаються і скорочують час на процес приготування. Але за перевагами криються і суттєві недоліки.

Після вилучення з землі на коренеплодах залишається природна захисна плівка, що забезпечує імунітет від цвілі і гниття. Процес промислової мийки включає в себе етап замочування в агресивних синтетичних розчинах ПАР (поверхнево-активні речовини) і механічне чищення. Овочі позбавлені імунітету швидко псуються, тому їх можуть додатково обробити хлоргексидином і антисептиками, щоб продовжити термін придатності.

Крохмалисті овочі, як губка, вбирають в себе вміст розчинів. Домашнє вимочування і чистка від шкірки проблему, на жаль, не вирішує.

Потрапляючи в організм, ПАР і антисептики провокують алергічні реакції, інтоксикацію, дисбактеріоз, викликають резистентність до антибіотиків.

Тому вибір неочищених овочів виправданий не тільки фінансовою економією, але і безпекою для здоров'я. Пам'ятайте про це, купуючи картопля, редис, буряк, морква, ріпу, батат, топінамбур, корінь селери, цибулю і часник.