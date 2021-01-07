Чому не можна мити посуд в гостях: неочікувані причини
Прийшовши в гості до своїх друзів і знайомих та випивши кави, хочеться висловити подяку гостинному прийому. І ми починаємо допомагати господарям будинку прибрати зі столу. А деякі з нас ще поспішають і помити посуд. Однак робити цього категорично не можна.
Ідеї 24 допоможуть розібратися, звідки взялася така заборона і що буде, якщо її порушити.
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Всім відомо, що кожен будинок має свою власну енергетику
І допомагаючи господарям вимити посуд, ви "вимиваєте" цю енергетику і заповнюєте її чужою. Заведено вважати, що якщо чужий миє посуд у домі, то він вимиє всю удачу з вашого будинку.
Краще свої здібності господині використовуйте вдома / Фото pixabay
А ось мити посуд в будинку своїх батьків – прикмета добра
Вона обіцяє залучення в будинок успіху, а також приємних змін.
О, виявляється все так просто та легко / Фото pixabay
Якщо гість миє за собою чашку – то незабаром чекайте з ним конфлікту або сварки
Не варто свекрусі перемивати посуд в будинку невістки. Це пророкує сварку між жінками.
Не поспішайте в гостях демонструвати свою працьовитість / Фото pixabay
Звичайно ж, всі ці прикмети пов'язані з деякими народними забобонами. Вірити в них чи ні – особиста справа кожного.
Однак, якщо гість перебуває в хорошому настрої та сам виявляє бажання допомогти, то чому б і не погодитися. Адже людина з хорошими намірами та помислами навряд чи зможе комусь нашкодити.
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