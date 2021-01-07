Придя в гости к своим друзьям и знакомым и выпив кофе, хочется выразить благодарность гостеприимному приему. И мы начинаем помогать хозяевам дома убрать со стола. А некоторые из нас еще спешат и помыть посуду. Однако делать этого категорически нельзя.

Идеи 24 помогут разобраться, откуда взялся такой запрет и что будет, если его нарушить.

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Всем известно, что каждый дом имеет свою собственную энергетику

И помогая хозяевам вымыть посуду, вы "вымываете" эту энергетику и заполняете ее чужой. Принято считать, что если чужой моет посуду в доме, то он вымоет всю удачу из вашего дома.



Лучше свои способности хозяйки используйте дома / Фото pixabay

А вот мыть посуду в доме своих родителей – примета хорошая

Она обещает привлечения в дом удачи, а также приятных изменений.



О, оказывается все так просто и легко / Фото pixabay

Если гость моет за собой чашку – то вскоре ждите с ним конфликта или ссоры

Не стоит свекрови перемывать посуду в доме невестки. Это предсказывает ссору между женщинами.



Не спешите в гостях демонстрировать свое трудолюбие / Фото pixabay

Конечно же, все эти приметы связаны с некоторыми народными предрассудками. Верить в них или нет – личное дело каждого.

Однако, если гость находится в хорошем настроении и сам изъявляет желание помочь, то почему бы и не согласиться. Ведь человек с хорошими намерениями и помыслами вряд ли сможет кому-то навредить.