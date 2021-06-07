Якщо хочете поліпшити своє фінансове становище, але не знаєте, з чого почати, – почніть із малого. І передусім сформуйте звичку позитивно мислити й уникати 5 поширених фраз.

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Зарплата маленька, але зате стабільна

Не варто боятися змін у власному житті. Беріть на себе відповідальність за свій добробут і життя загалом. Досить часто зміна "тихої гавані" приводить до чогось нового, глобального та неочікуваного. Тільки спробувавши, ви зможете отримати роботу з більш високооплачуваною зарплатою.

Не бійтеся змінювати місце роботи / Фото Ipress

Щоб перед людьми не було соромно

Не варто робити необдумані покупки й витрачати кошти на речі, які зовсім не потрібні. Забудьте про прагнення догодити людям і бути «таким, як усі». Ви повинні жити своїм життям, витрачати кошти на ті потреби, які є найважливішими у вашому житті. Найбезглуздіша витрата коштів – заради вигляду, який ніби-то повинні оцінити інші.

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Віддаси, коли зможеш

Позичаючи гроші знайомим, колегам чи друзям ви ризикуєте втратити або близьких людей, або свої кошти назавжди. Саме тому, коли даватимете кошти наступного разу, обов'язково обумовлюйте час повернення, а ще краще беріть розписку.

Позичаючи кошти, просіть розписку / Фото Americanira

Успіх залежить від твоїх рішень. Прийми правильне рішення, обравши для себе Zubrowka Czarna.

Я заплачу (за всіх)

Навіть якщо ви маєте вдосталь коштів і прагнете розрахуватися в ресторані за всіх, не варто це робити регулярно. Згодом ваші знайомі просто звикнуть до цього і сприйматимуть таку щедрість як щось буденне й обов'язкове.

Один раз живемо

У цьому є сенс, але керуючись таким правилом, ви ніколи не зможете накопичити потрібну суму коштів на омріяну річ. Імпульсивні покупки, витрати на непотрібні речі, неграмотне розпоряджання фінансів призведуть до того, що ви втратите усі свої заощадження.

Грамотно розпоряджайтеся своїми фінансами / Фото Dengipro.dowlatow