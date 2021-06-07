Если хотите улучшить свое финансовое положение, но не знаете, с чего начать, – начните с малого. И первым делом сформируйте привычку позитивно мыслить и избегать 5 распространенных фраз.

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Зарплата маленькая, но зато стабильная

Не стоит бояться перемен в собственной жизни. Берите на себя ответственность за свое благосостояние и жизнь в целом. Довольно часто смена "тихой гавани" приводит к чему-то новому, глобальному и неожиданному. Только попробовав, вы сможете получить работу с более высокооплачиваемой зарплатой.

Не бойтесь менять место работы / Фото Ipress

Чтобы перед людьми не было стыдно

Не стоит совершать необдуманные покупки и тратить средства на вещи, которые совсем не нужны. Забудьте о стремлении угодить людям и быть «таким, как все». Вы должны жить своей жизнью, тратить средства на те потребности, которые являются важнейшими в вашей жизни. Нелепый расход средств тот, который ради вида и его будто бы должны оценить другие.

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Отдашь, когда сможешь

Занимая деньги знакомым, коллегам или друзьям вы рискуете потерять или близких людей, или свои средства навсегда. Именно поэтому, когда будете давать деньги следующий раз обязательно оговаривайте о возвращении, а еще лучше берите расписку.

Занимая средства, просите расписку / Фото Americanira

Успех зависит от твоих решений. Прими правильное решение, выбрав для себя Zubrowka Czarna.

Я заплачу за (всех)

Даже если вы имеете достаточно средств и хотите рассчитаться в ресторане за всех, не стоит это делать регулярно. Впоследствии ваши знакомые просто привыкнут к этому и будут воспринимать такую ​​щедрость как нечто обыденное и обязательное.

Один раз живем

В этом есть смысл, но руководствуясь этим правилом, вы никогда не сможете накопить нужную сумму на желанную вещь. Импульсивные покупки, расходы на ненужные вещи, неграмотное распоряжения финансов приведут к тому, что вы потеряете все свои сбережения.

Грамотно распоряжайтесь своими финансами / Фото Dengipro.dowlatow